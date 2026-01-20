Avanza la transformación en autovía la Ruta Provincial 41 entre la Ruta 7 y 8

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, recorrió junto al intendente de San Andrés de Giles, Miguel Gesualdi; la intendenta interina María Verónica Di Tata; y el administrador y subadministrador de Vialidad, Roberto Caggiano y Hernán Y Zurieta, el avance de los trabajos de transformación en autovía de la Ruta Provincial 41.

Durante la recorrida, Katopodis destacó la importancia estratégica de la obra para el desarrollo bonaerense. “La Ruta Provincial 41 es fundamental para la interconexión y el desarrollo de la provincia. La transformación en autovía, con la duplicación de calzada entre la Ruta 7 y 8, nos permitirá tener un corredor vial que transforma esta región”, afirmó.

En ese marco, subrayó la decisión política de sostener la inversión en infraestructura: “La obra pública es la industria más federal porque genera más trabajo argentino en cada localidad y en este momento difícil del país, hay una decisión del gobernador Axel Kicillof de sostener la inversión en infraestructura”.

Una obra estratégica para la conectividad y la seguridad vial

La obra, que es ejecutada por la Dirección de Vialidad, contempla la construcción de una segunda calzada paralela a la existente, lo que permitirá que la actual ruta 1+1 se convierta en una autovía con dos carriles por sentido entre las intersecciones con las autopistas de las RN 7 y RN 8.

Además, se llevará adelante la repavimentación y el ensanche de la traza actual, que alcanzará un ancho de 7,3 metros, junto con la construcción de tres puentes peatonales en zonas urbanas y 18 puentes sobre cursos hídricos, que permitirán vincular ambas manos sin afectar el flujo vehicular.

El proyecto incluye también una intersección rotacional a la altura de la Ruta Nacional 7, cruces de alto nivel sobre el Ferrocarril General Urquiza y en la vinculación con la Avenida Colón, en el acceso a San Andrés de Giles, además de cruces sobre el Ferrocarril Mitre y en los accesos a San Antonio de Areco y Vagues. A esto se suman distribuidores y accesos a la rotonda existente sobre la RN 8, donde la nueva traza se integrará con las colectoras urbanas.

Un corredor clave para el desarrollo del interior bonaerense

La Ruta Provincial 41 cuenta con una extensión total de 378 kilómetros y se ubica en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Se extiende desde su intersección con la RP 11, en Castelli, hasta la rotonda de Baradero, cerca de la costanera del río Paraná.

Se trata de un corredor estratégico que registra un incremento estacional del tránsito durante los meses de verano, al absorber el caudal vehicular proveniente de ciudades del interior bonaerense hacia los destinos turísticos de la Costa Atlántica.

En ese sentido, la nueva autovía de la Ruta 41 permitirá potenciar el desarrollo productivo de la región y mejorar la seguridad vial de los más de 6.000 vehículos que circulan diariamente por esta traza.

Desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos señalaron que estas obras forman parte de una política integral de Conectividad y Logística, orientada a fortalecer la matriz logística provincial mediante la consolidación de corredores viales, la modernización de rutas y caminos, y la mejora de la integración territorial y la seguridad vial en toda la provincia.