Axel Kicillof confirmó que continuará con el dragado del Río Salado desde Bragado a la Laguna El Carpincho

El gobernador Axel Kicillof confirmó esta tarde que la Provincia de Buenos Aires se hará cargo de la quinta y última etapa del Plan Maestro del Río Salado, una obra de infraestructura clave para evitar los recurrentes ciclos de inundaciones que ocasionan pérdidas millonarias en el agro bonaerense.

Desde Florencio Varela, donde inaugura obras de pavimento con el intendente Andrés Watson y el ministro Gabriel Katopodis, confirmó la novedad, en un momento de bronca e incertidumbre de parte de los productores del noroeste provincial.

Se trata del tramo que va desde el Canal del Este de la Laguna de Bragado hasta la descarga en la Laguna El Carpincho, en Junín, y también involucra los municipios de Chacabuco y Alberti. Un tramo fundamental de la obra cuya ausencia explica las inundaciones en distritos como 9 de Julio y Carlos Casares.

El costo estimado de los trabajos es de 100 millones de dólares y se financiaría con un crédito del Banco Europeo de Inversión. En los últimos meses la Provincia apuró la confección de los pliegos de las distintas licitaciones y la última información daba cuenta de que se trabajaba sobre el estudio del impacto ambienta.

Hace algunas semanas el subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Néstor Álvarez, había explicado, en el marco del ciclo Buenos Aires Elige, que la Provincia tenía la voluntad de encarar las obras, pero que la posibilidad de lograr el financiamiento necesario venía siendo obturada por el Gobierno nacional, específicamente por el ministro Luis Caputo. Nación es responsable de autorizar o negar el acceso a créditos internacionales de parte de las Provincias.

Hay un segundo obstáculo para poder encarar el tramo V: la etapa IV aún no está finalizada, debido a que el Gobierno nacional abandonó los trabajos en la segunda “sub etapa” de la obra. “Están terminados los tramos 1, 3 y 4, pero si Nación no finaliza el tramo 2 no podemos continuar”, indicaron fuentes del Gobierno provincial. Tal vez haya una luz de esperanza al final del tunel: hoy, la Casa Rosada dejó trascender que se interesará en hacer su parte.