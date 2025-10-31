Clase de yoga abierta por los 102 años de Pueblo Nuevo

Este sábado 1 de noviembre, a las 17.30 habrá una clase de yoga abierta y gratuita en el centro de yoga El Espacio, en el marco de las celebraciones por el aniversario 102° de la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo.

La clase será en el Centro de Yoga ubicado en Borges y España. Para participar, no es necesario tener conocimientos previos o inscribirse con anticipación.

Quienes asistan a la clase, podrán disfrutar, al finalizar, de las actividades culturales que organizó la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo para festejar su cumpleaños 102.

Habrá música en vivo, sorteos, propuestas gastronómicas y feria de emprendedores en la cuadra ubicada en calle España, entre Borges y Sarmiento.

Para más información, consultar al 2364515560.