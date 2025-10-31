Fuerza Patria frenó una "licitación sospechosa" en la Laguna de Gómez

El presidente del bloque de Fuerza Patria, Pablo Petraglia, celebró la decisión unánime del Concejo Deliberante de rechazar la iniciativa privada que proponía la instalación de un “Parque Aéreo” en el Parque Natural Laguna de Gómez, presentada por el Ejecutivo Municipal en abril de este año.

“Cuando llegó al Concejo este proyecto, advertimos rápidamente las inconsistencias y lo hicimos público. Se hablaba de una inversión de más de 37 millones de pesos, con una concesión por 10 años, pero sin abonar canon alguno durante los primeros cinco. Y, para los últimos cinco años, se proponía un canon de apenas un módulo —unos $300.000 mensuales a valores actuales— por un terreno generoso y estratégicamente ubicado en el acceso al Parque Natural”, explicó Petraglia.

El concejal detalló además que el proponente de la iniciativa figuraba en categoría 5 (irrecuperable) del Banco Central, lo que evidenciaba su falta de solvencia, pese a que aseguraba financiar el proyecto mediante un crédito del Banco Provincia.

“Lo más grave es que el expediente llegó al Concejo con las firmas del Subsecretario de Turismo, la Secretaría de Gobierno y del propio Intendente. Desde abril pedimos explicaciones, pero recién ahora se dio el debate. Lo importante es que el oficialismo escuchó, entendió que las cosas no se habían hecho bien y acompañó el rechazo. Era un proyecto sin sustento técnico, con riesgos patrimoniales y de seguridad para los vecinos y turistas”, agregó.

Petraglia también destacó la actitud responsable de los concejales oficialistas: “Valoro la postura de Fiorini, quien asumirá la Intendencia en diciembre, de Spadano como presidente de la comisión, y de todo el bloque oficialista que votó en contra del expediente firmado por Petrecca y de Miguel. Espero que esta nueva etapa de gestión marque un cambio positivo.”

Finalmente, el edil del Frente Renovador subrayó el rol de la oposición en defensa del interés público: “Desde Fuerza Patria no ponemos palos en la rueda, pero sí cumplimos nuestra función de control. La transparencia y el cuidado de los fondos y bienes públicos no sólo se declaman: se ejercen, como en este caso, donde la votación unánime del Concejo nos dio la razón. Creemos en el turismo, en el trabajo y en la generación de empleo, pero siempre dentro de un marco de razonabilidad y responsabilidad. Claramente, lo que se proponía no era el camino.”

Fuente: Fuerza Patria Junín