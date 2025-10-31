Aprueban modificar el estacionamiento en la Avenida San Martín

El Concejo Deliberante de Junín aprobó un proyecto impulsado por la secretaría de Obras y Servicios Públicos, que propone modificar la ordenanza vigente sobre estacionamiento en la Avenida San Martín y calles adyacentes, con el fin de mejorar la circulación, seguridad y ordenamiento urbano en una de las principales arterias de la ciudad.

La comisión de Obras, Servicios Públicos, Planeamiento, Transporte y Tránsito aconsejó por unanimidad aprobar la iniciativa, que establece la prohibición de estacionar sobre ambos cordones de la avenida San Martín, en los tramos donde se ubican plazas, plazoletas y bulevares.

Detalles de la normativa

La medida incluye también las calles transversales comprendidas entre Gral. Paz y Capitán Vargas, alcanzando a todos los tipos de vehículos y rodados, salvo aquellos expresamente autorizados por la Municipalidad.

El proyecto detalla que la implementación será progresiva y por sectores, conforme lo determine la autoridad municipal de aplicación, la cual deberá garantizar la colocación de cartelería, señalética y elementos ordenadores de tránsito, junto con acciones de comunicación y concientización pública. Asimismo, se establece que la Secretaría de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas, a través de la Dirección Urbana de Movilidad, será la encargada de aplicar la normativa, disponer la instalación de la infraestructura necesaria y difundir los cambios que introduzca la nueva reglamentación.