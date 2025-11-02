Tras un nuevo aumento, la nafta premium llegó a los $ 1.795 y la Super ronda los $ 1.600

El Gobierno implementó un aumento parcial en los impuestos sobre el combustible líquido (ICL) y el dióxido de carbono (IDC), que se trasladó al precio del litro de nafta y gasoil.

La suba entró en vigencia anoche y regirá hasta el 30 de noviembre. Durante este período, el incremento será el siguiente.

Las naftas sin plomo y la nafta virgen registran un aumento de $15,557 por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y $0,953 por el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).

En el caso del gasoil, se aplicó un alza de $12,639 por ICL, $6,844 por tratamiento diferencial y $1,441 por IDC.

Con la implementación de este nuevo aumento, los precios de los combustibles en la Ciudad sufrieron un nuevo ajuste. El litro de nafta Súper en YPF se llogó a los $1.580, mientras que la nafta Premium alcanzó un valor cercano a los $1.795.

El precio del diesel también se vio afectado, rondando los $1.722 por litro, según se informó en el mercado.

El incremento quedó oficializado a través del reciente decreto, firmado por el presidente Javier Milei, junto con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, que modifica el Decreto 617/2025 y su complementario 699/2025, estableciendo un ajuste parcial de los impuestos para el mes de noviembre.

Según la normativa vigente, estos tributos se actualizan de manera trimestral de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).