La jornada fue organizada por Región Sanitaria III, se desarrolló en el complejo de ATSA y contó con la participación de unos 300 estudiantes.

Este sábado primero de noviembre se concretó en Junín el primer encuentro regional de estudiantes de enfermería.

La jornada de capacitación e intercambio se desarrolló bajo el lema “Hacia una enfermería inclusiva, integral y muticultural”, y contó con la organización de Región Sanitaria III y la Escuela de Gobierno en Salud «Floreal Ferrara» del Ministerio de Salud bonaerense.

Unos 300 estudiantes de Junín y la Región se dieron cita en el predio del Complejo Polideportivo de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) para participar de las distintas mesas de trabajo.

Entre los temas abordados, se analizaron temáticas relacionadas a la historia de la salud integral, fuerza laboral, medicina interculturalidad, prácticas de enfermería, Plan Quinquenal y redes del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA).

Finalizas las actividades, la directora ejecutiva de Región Sanitaria III, Lucrecia López, expresó: “Ha sido una alegría muy grande ver tanta cantidad de estudiantes interesados en esta hermosa profesión que es la enfermería”.

Añadió: “Los temas que se abordaron en cada comisión también tuvieron una buena aceptación y fueron disparadores para el debate y la formación. Así que muy contentos por lo que hemos vivido hoy y lógicamente el agradecimiento para ATSA por estar a disposición y a las autoridades ministeriales por el acompañamiento de siempre”.

Por último, López explicó que esta jornada regional concretada en Junín forma parte de la agenda provincial de instancias previas al 12º Encuentro Nacional de Salud que se desarrollará el 15 de noviembre en Olavarría.

Fuente: HIGA Junín