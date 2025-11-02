“Día de Pelos” en el Refugio de AJPA: Invitan a toda la comunidad a participar

Desde el Gobierno de Junín y la Asociación Juninense de Protección de los Animales (AJPA) convocan a todos los vecinos a formar parte del “Día de Pelos” volumen III que se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre, de 16 a 19.30hs en el refugio que la institución posee en Lartigau y Ruta 7. Habrá sorteos, desfiles, juegos y se puede concurrir con equipos de mates para disfrutar de un momento compartido junto a todos los perros que esperan ser adoptados.

Cabe destacar que habrá servicio de transporte gratuito para todos los que quieran concurrir, con punto de salida en la intersección de Av. San Martín y Belgrano y desde la organización también indicaron que se puede colaborar aportando alimento, ropa, cura bicheras, pipetas o cualquier tipo de donación. Desde el Municipio destacaron el gran trabajo que realizan los voluntarios de AJPA para la promoción de la adopción y el cuidado de todas los animales, como también el trabajo constante que se hace desde la Dirección de Zoonosis para la castración y vacunación de todos los perros y gatos de la ciudad.

A propósito del trabajo articulado con la Municipalidad y los preparativos para esta jornada especial, Agostina Spiga, voluntaria del Refugio de AJPA, afirmó: “Queremos agradecer en primer lugar a Manuel (Llovet) y a todo el Gobierno de Junín por acompañarnos en todo momento y darnos siempre una mano en lo que necesitamos, invitamos a toda la comunidad a participar de este ‘Día de Pelos’ Volumen III para que conozcan a todos los perros que hay en el refugio, que necesitan amor y cariño como todas las mascotas que tenemos en nuestras casas”.

Seguidamente, Spiga dijo que “el objetivo de la jornada es que todos pasen un lindo momento compartido, que brinden amor, atención y dedicación a los perros con la idea de adoptar o promover padrinazgos”, y añadió: “También pueden llevar equipos de mates para compartir, al igual que comida para hacer un picnic y repelentes contra los mosquitos”.

Además, la voluntaria indicó que “‘Día de Pelos’ tiene como propósito que todos los vecinos que concurran al Refugio de AJPA conozcan la situación de cada uno de los perros que allí se albergan, ya que, si bien están con los cuidados óptimos, muchos de ellos no se acostumbran al encierro y este tipo de realidades”. En continuidad, remarcó que “la última edición de esta jornada fue en abril y estuvo muy buena, contamos con la asistencia de unas 200 personas y hubo un desfile que se va a volver a repetir este domingo 2”.

Por su parte, Maximiliano Arias, otro de los integrantes del voluntariado del centro de protección animal mencionado, declaró que “me sumo a la invitación que hizo Agostina y los esperamos a todos el próximo domingo 2 de noviembre de 16 a 19.30hs en el Refugio de AJPA para festejar entre todos un nuevo ‘Día de Pelos’”, y ahondó respecto al trabajo que allí realizan: “Somos un grupo amplio de voluntarios que trabajando en distintos sectores y cumpliendo diferentes roles, junto con los padrinos que concurren con asiduidad”.

Arias también mencionó que “contamos con un acompañamiento permanente por parte del Gobierno de Junín, siempre están a disposición para todo lo que precisemos, ya sea para el cuidado de los animales, como para el mantenimiento en general del predio y estamos muy agradecidos por este apoyo”. Posteriormente, comentó que “fomentamos mucho la adopción y hacemos un seguimiento de cada uno de los perros que consiguen una familia”.

“Actualmente contamos con aproximadamente unos 100 perros en el refugio, estamos contentos porque en lo que va del año se han logrado muchísimas adopciones y eso sin dudas es muy importante”, recalcó el voluntario y continuó: “Vamos a tener un gran desfile y muchos sorteos con premios para los asistentes, así que los esperamos a todos este domingo a partir de las 16hs”.

A su turno, Manuel Llovet, secretario general del Gobierno de Junín, destacó el gran trabajo que realizan en el Refugio de AJPA y expuso: “Hay una gran cantidad de jóvenes que acompañan a las figuras más tradicionales como Alicia y Luciana, y que le vienen poniendo mucha impronta y garra para visibilizar aún más todo lo que se hace en el lugar”. A continuación, señaló que “recuerdo que el año pasado había 250 perritos en el refugio y se les encontraron muchas familias gracias al trabajo que realizan, que es continuo porque la renovación de animales que ingresan es constante”.

El funcionario también subrayó que “como Municipio venimos realizando un trabajo muy importante en lo relacionado a las castraciones en todos los barrios de Junín a donde concurrimos con ‘La Muni en tu Barrio’, además del Centro de Zoonosis al que los vecinos pueden concurrir de lunes a viernes a partir de las 7hs”, y prosiguió: “Hay muchos perritos que están en la calle y que van al refugio, pero la idea es que este lugar sea de paso y que encuentren una familia que les brinde amor y cariño que se merecen”.

“Todos los voluntarios de AJPA realizan un enorme trabajo para fomentar la adopción y cuidar a todos los perros del refugio, algo sin dudas admirable porque no cobran un peso por eso, sino que hacen todo ad honorem y dedican parte de su tiempo para llevar adelante este voluntariado”, resaltó el secretario municipal y sumó: “‘Día de Pelos’ permite visibilizar ante toda la comunidad el gran trabajo que se realiza en el Refugio de AJPA, promover la adopción responsable y queremos que muchos más juninenses puedan participar de esta jornada”.

A su vez, Llovet informó que “va a haber colectivos gratis para todas aquellas personas que quieran participar del ‘Día de Pelos’, el cual va a salir desde Av. San Martín y Belgrano y ante cualquier duda se pueden comunicar con el Instagram del ‘Refugio de AJPA’”. A modo de cierre, aseguró que “vamos a tener una sorpresa especial que anunciaremos el mismo domingo, queremos profundizar la articulación con las instituciones protectoras de animales como AJPA y como lo hicimos también recientemente con otras relacionadas con los gatos, ya que hay muchas colonias en distintos puntos de la ciudad”.