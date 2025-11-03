Saforcada celebró su edición 28 de la Fiesta del Peón Rural

Este domingo, finalmente se llevó a cabo la edición número 28 de la Fiesta del Peón Rural en Saforcada. Las actividades comenzaron muy temprano con un acto protocolar en la plaza principal del pueblo, continuaron con desfile de instituciones y centros tradicionalistas y por la tarde con mucha música. Además hubo una feria de emprendedores y un importante patio gastronómico a cargo de carritos locales. El delegado del pueblo expresó su agradecimiento al Municipio por el apoyo permanente, como también por las permanentes obras que se realizan en la localidad.



Al respecto, Juan Napoli, delegado municipal de Saforcada, señaló. "Estamos felices de haber vivido la edición número 28 de la Fiesta del Peón Rural, en primer lugar, bueno, agradecerle a Pablo Petrecca que los ha acompañado en esta fiesta, a todo el municipio de Junín que ha colaborado para que esto salga bien, a todas las instituciones que han ayudado a que esto se logre y también quería agradecer a los artistas que han pintado un mural del peón rural en uno de los laterales de la delegación".



"Como todos saben, esta fiesta rinde homenaje al peón rural, y es una forma de que también todos conozcan el pueblo, que mucha gente no los conoce y estamos cerca de Junín", remarcó Napoli y agregó: "Hoy, se está terminando la remodelación de la plaza, que está quedando hermosa, falta muy poquito para terminarla, también estamos ampliando la delegación, estamos sumando cuadras agua potable , estamos sumando más luminarias Led, como en el acceso y hemos sumado dos cámaras más de seguridad. Es mucho lo que se está haciendo en el pueblo y estamos muy conformes".



Por su parte, el Intendente Pablo Petrecca recordó que "la del Peón Rural fue la primera fiesta que pude participar antes de ser concejal, ya hace un tiempo atrás, y veía el movimiento que genera la fiesta, las familias sentadas en sus reposeras, con sus mates, compartiendo, gente de otros lugares que visitan en la localidad. Por eso es importante entender que esto es parte de nuestra tradición, es parte de nuestra cultura y que las fiestas unen. Esta une al pueblo de Saforcada con la ciudad, con el resto de los pueblos del Partido, con otras localidades, de hecho han participado muchos vecinos de diferentes localidades de la región".



"Por eso el compromiso nuestro como gobierno, de que todos los pueblos tengan su fiesta y hoy es un hecho. Así que es una gran alegría acompañarlo a Juan, que también es una oportunidad para que no solamente la delegación, sino todas las instituciones, sean parte de este festejo popular. Tradición, música y diversión para disfrutar en familia y un merecido homenaje, por supuesto, al peón rural. Creo que aquel pueblo que honra a sus trabajadores, a los que trabajan en la tierra, están homenajeando su verdadera identidad", remarcó.



En otro orden, el Jefe Comunal aseguró que "es un placer para mí acompañar un año más esta fiesta tan importante, y repito ver a las familias compartiendo estas tradiciones que nos unen, me pone muy contento".



Para finalizar, y consultado sobre la sensación de haber logrado en su gestión que cada pueblo del Partido de Junín tenga su fiesta, Pablo Petrecca afirmó: "Es un hecho concreto más, que nos da mucha satisfacción, lo que hemos prometido lo hemos cumplido. Pero no sólo con las fiestas, sino también con llegar permanentemente a cada uno con más obras y más servicios. Seguramente hay mucho más para seguir haciendo para seguir trabajando en esa integración que entendemos es fundamental porque los pueblos del Partido mantienen viva nuestras raíces, tradiciones y cultura".