El dramático testimonio de la mamá de la menor atacada a cadenazos en una escuela secundaria juninense: "Fue un intento de homicidio", dijo

En Junín, una alumna de una escuela secundaria terminó en el hospital después de que la mamá de una de sus compañeras la atacara a cadenazos en pleno salón.

El hecho ocurrió en la Escuela Secundaria 16 -al lado de la Escuela primaria 7- y según trascendidos, el conflicto comenzó el lunes de la semana pasada, en la parada de colectivos cercana al colegio, entre dos alumnas del establecimiento que concurren a diferentes cursos de la y habría sido el detonante que llevó a la madre de una de ellas a entrar al día siguiente por la mañana al edificio, dirigirse directamente a una de las aulas y atacar a la menor.

LOS HECHOS

Si bien en un primer momento la información daba cuenta de que el ataque de una mujer adulta contra la estudiante se había registrado en el acceso del establecimiento ubicado sobre calle Sadi Carnot, la realidad es que todo ocurrió dentro de un aula del edificio escolar.

Según consta en la denuncia radicada en sede policial, entre las 7:40 y las 8 de la mañana, la víctima ingresó a la Escuela y cuando llegó al aula, una compañera le avisó que una mujer la estaba buscando y que le quería pegar. En ese momento entra en el salón la mujer, gritándole: “qué problema tenés con mi hija”, golpéandola en la cara.

La menor de 14 años intentó defenderse mientras recibía golpes en la cabeza, los brazos y las piernas. No obstante, lo peor llegó después, cuando la hija se acerca a su madre y le da una cadena quien continúa gritando y pegándole a la adolescente y comienza además a golpearla con la cadena en la cabeza, golpes que le produjeron cortes en el cuero cabelludo.

Los testigos aseguraron que la agresora le dijo: “Te voy a cagar a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”.

Luego de esos momentos de agresión, aparece una maestra que logra separarlas y pedirle a la mujer que se retire del establecimiento. La víctima pidió ayuda a su mamá llamándola desde el teléfono de una compañera para que pida una ambulancia. A esa hora, los directivos de la escuela no se encontraban y, según se denunció, “los maestros no querían llamar a la ambulancia”.

Fue la madre quien, una vez en el colegio llamó al SAME y al personal policial. Al revisarla, el personal sanitario decidió trasladar a la víctima junto a su madre hacia el Hospital Piñeyro para otros controles.

"UNA ABERRACION" DIJO LA MAMA DE LA ADOLESCENTE ATACADA

María Laura Pisoli, mamá de la adolescente agredida, contó en declaraciones a la edición nocturna del informativo de Canal 10 dijo que lo sucedido con su hija fue "una aberración". "Mi hija me llamó desesperada desde el celular de una compañera cuando ya había pasado todo y me dijo que una mujer la había atacado. Con el padre corrimos hasta la escuela. Cuando llegamos las puertas del establecimiento estaba cerrada, no había policía y ambulancia. Después nos enteramos que habían pedido a la policía pero no llego a tiempo. mi hija estaba con lesiones en todo lado, con traumatismo de cráneo, con lesiones en el ojo y en las piernas".

"Este problema -agregó- al salir a defender a una amiga contra otra nena que la tenía acobardada inclusive llevó un cuchillo a la escuela. Las tenía cansadas, todo el tiempo las hostigaba. Estas dos no accionar bien y le pegaron a esta nena pero se firmaron actas, se pidieron actas y pensamos que todo había terminado ahí. Esto no es normal, no debería pasar. Desde la escuela llamaron a la mamá a una reunión e inclusive le pegó a otra nena. El equipo de la escuela recién ahora nos está acompañando. No estuvo bien el accionar de ninguno pero mi hija termino en el hospital culpa de una bestia que está totalmente desequilibrada".

"Esta mujer tiene que estar presa. Fue un intento de homicidio", sostuvo María Laura en la entrevista con el periodista Diego Blacksman. "Cuando le dieron el acceso a la escuela diciendo que iba a hablar, salió corriendo, entró al salón y pasó todo lo que pasó. Quiero que esta mujer esté presa, que no quede impune", reiteró.

La familia contó que su hija "sigue monitoreada por profesionales de la salud, para evitar cualquier complicación posterior debido a los golpes de cadena recibidos en su cabeza".

Cabe agregar que la agresión quedó registrada por testigos presenciales del hecho y se cree que esas imágenes ya estarían en poder de la justicia. Se desconoce qué medidas adoptaron las autoridades educativas con relación a la agresora, que tiene dos hijos más que concurren a ese establecimiento.

Mientras tanto, la familia de la víctima está ocupada y preocupada por las lesiones de la menor y, más aún, en asegurar la integridad física de ella de ahora en adelante en la Escuela.

"Estamos pasando un horror. Uno no puede seguir con la vida cotidiana. Puedo dar gracias a Dios de que a mi hija la tengo conmigo pero quiero un cambio de caratula: Fue un intento de homicidio", insistió.

"Desde la escuela también tuvieron un mal accionar porque si me hubieran alertado, hubiera podido cuidar a mi hija. No sabía de los problemas", señaló en la entrevista con Canal 10. "Ahora la escuela nos está acompañando", añadió. "Buscamos que se haga justicia por mi hija y todas las nenas agredidas", reiteró la mamá de la menor atacada.