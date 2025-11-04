Quiénes son los jóvenes y personalidades destacadas que reconocerá el Concejo Deliberante

El Honorable Concejo Deliberante de Junín, en el marco de “2025 -40° Años del Juicio a las Juntas de la Dictadura Militar 1976-1983” otorgará el 28 de noviembre venidero en el Salón Rojo distinciones y reconocimientos. Entre ellos, jóvenes y personalidades destacadas que a continuación se detallan.

JÓVENES DESTACADOS

1. BLAS BUGIOLACHI: Por la obtención del Campeonato Mundial de Lucha por Equipo en el Mundial

de Taekwondo, llevado a cabo en Barcelona, España, y demás logros recogidos en dicho certamen.

2. LOLA HERNANDO: Por la obtención de la medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Aeróbica, en la categoría individual Junior, en la República de Uruguay.

3. JUAN VILCHEZ: Por su aporte social y tecnológico mediante la creación de la aplicación VOZZI app, orientada a la inclusión y mejora de la comunicación de personas con dificultades en el habla.

4. EMA FORNERIS Y TIZIANO ROSSO: Por la obtención de la medalla de bronce en la Prueba Nacional de Patín en Velocidad Indoor.

5. LAUTARO GUAJARDO: Por su convocatoria a formar parte de la Selección Nacional para los Juegos Panamericanos Juveniles, a llevarse adelante en Chile 2025.

6. HENRY GOICOCHEA: Por la obtención del Campeonato Nacional Juvenil de Tiro, llevado adelante en la Provincia de Santa Fe.

7. MARÍA EMMA VERÓN ROSAS, EMMA FORNERIS, VIOLETA CHAPARRO Y SANTINO CARINI: Por integrar el equipo de jóvenes clasificados al Certamen Nacional de la Olimpiadas Argentinas de Química, en Villa Giardino, Córdoba.

PERSONALIDADES DESTACADAS

1. EMILIA INÉS TOSSO: En mérito a su trayectoria y profusa labor profesional, docente y comunitaria.

2. Dra. MARIANA RUSSO: En mérito a su trayectoria profesional y académica, reconocimientos Nacionales e Internacionales y su aporte al desarrollo de las Ciencias Jurídicas.

3. HEBERTO HEREL LACENTRA: En mérito a su trayectoria docente e investigación histórica de Junín.

4. Lic. HORACIO ZALLOCCO: En mérito a su trayectoria en el campo de la psicología y psicoanálisis, su labor docente y aportes científicos y académicos en la formación de nuevos profesionales.

5. LILIA FERREYRA: En mérito a su trayectoria, trabajos periodísticos y su aporte a los espacios de la

6. Memoria y Derechos Humanos.

7. HÉCTOR “CAÑO” MARTINO: En mérito a su trayectoria en los medios audiovisuales locales y su aporte a la difusión cultural en nuestra comunidad.

8. ESTEBAN DAMIÁN BALVIDARES: En mérito a sus producciones artísticas, trabajos literarios Y compromiso con la salud comunitaria a través de la musicoterapia.

9. MANUEL GONZÁLEZ Y FERNANDO MARCILLA: En mérito al compromiso, trayectoria y destacada labor en el programa “DESAFÍO ECO”, representando a Junín en escenarios Nacionales e Internacionales.

10. ALEJANDRO RICARDO DOLINA: Por honrar con su visita y presencia a la ciudad de Junín y expresar en la misma su basta y connotada producción cultural.

11. Dr. FERNANDO ESTEBAN GRAFFIGNA, Lic. MARÍA LUZ MURACIOLE Y Cra. MARIANA SÁENZ: En mérito a su compromiso y labor con el taller: “Uso responsable de Tecnologías y Redes Sociales: Prevención de Ciberhostigamiento y Grooming”, contribuyendo a la formación y protección de niños, jóvenes y adolescentes.

12. SERGIO RECÚPERO Y DAMIÁN GUITÉRREZ: Como integrantes del dúo “Los Gringos”, y en mérito a su trayectoria, aporte a la difusión del folklore y compromiso con la identidad cultural vernácula.

13. ARUPACIÓN “CORAZÓN Y TIZA”: Por su labor socioeducativa y de contención a jóvenes y adultos que enfrentan barreras sociales y/o económicas.

14. MARIANO IRIBARNE Y EDGARDO RATTO: Por la obtención del Campeonato 2024 y Subcampeonato 2025 en el Mundial de Mus de Colectividades Vascas, en donde representaron a nuestra ciudad a través del Centro Vasco Arbola Bat.

15. COMANDO DEL TEATRO DE OPERACIONES DEL ATLÁNTICO SUR (TOAS): Quienes, en cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio, fueron transferidos al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), en el conflicto bélico de las Islas Malvinas.

1) RAÚL LUIS ALFONZO;

2) MARCELO FABÍAN ARRIOLA;

3) DANIEL WALTER AVACA;

4) HERMES AVECILLA;

5) JOSÉ DANIEL BANFFI;

6) LUIS BELLIGOI;

7) HORACIO JUAN BENTORINO;

8) HUGO EDUARDO BISIO;

9) FLAVIO ESTEBAN BOJKO;

10) ALBERTO BORGATELLO;

11) ARIEL WALTER BRATSCHE;

12) HÉCTOR WALTER BRIZUELA;

13) HÉCTOS CRISANTO CABANILLAS;

14) CLAUDIO GUSTAVO CAMILO;

15) GUSTAVO COLIGMEDAGLIA;

16) IVAN COLLMAN;

17) CLAUDIO HORACIO CONTI;

18) MIGUEL ANGEL CORREA;

19) ADRIÁN COSTALES;

20) HUGO ANDRÉS DE GUILIO;

21) JORGE LUIS DEGLEVE;

22) CLAUDIO DIFIORE;

23) ANDRÉS DI GULIO;

24) HORACIO JUAN FALCON;

25) ALEJANDRO FRANCO;

26) OSCAR GAVEGLIO;

27) JAVIER RAÚL GETTE;

28) MIGUEL ANGEL GOZATEGUI;

29) MIGUEL GRIFFIN;

30) JORGE LUIS GUITIERREZ;

31) FERNANDO LAMELZA;

32) RICARDO DANIEL LEAL;

33) ORLANDO EDUARDO LEMOS;

34) MARCELO LUJÁN LICIAGA;

35) RICARDO DANIEL MARCHESSE;

36) OSCAR MARONE;

37) DANIEL WALTER MOBILI;

38) CLAUDIO MOLLA;

39) GUSTAVO MONTELEONE

40) NÉSTOR NACISI;

41) OSCAR NEGRINI;

42) ROBERTO ANGEL NIEVES;

43) PEDRO REYNALDO OJEA;

44) DANIEL ORDOÑEZ;

45) ALBERTO RUBÉN PACHECO;

46) CARLOS PALACIOS;

47) GUILLERMO PAZ;

48) LUIS PEDEMONTE;

49) FABIÁN PELUSSO;

50) DANIEL PETTA;

51) GUSTAVO ADOLFO PORTIGLIA;

52) JOSÉ ALBERTO RICCHINO;

53) OMAR RICO;

54) MIGUEL ÁNGEL RIMOLDI;

55) JUAN CARLOS ROLLIERI;

56) GUSTAVO SALADINO;

57) ISMAEL ALFREDO SCADULLA;

58) ARMANDO OSCAR SOLIS;

59) GERMÁN SUÁREZ;

60) JUAN SUÁREZ;

61) HÉCTOR DARÍO VARELA;

62) WALTER OVALDO VESSANI;

63) SERGIO GUERRINI;

POST-MORTEM:

1) CLAUDIO AGESTA;

2) JUAN LUIS CIELO;

3) LUIS LÓPEZ;

4) MIGUEL ÁNGEL MANCUSO;

5) OSCAR REYES;

6) RAMÓN RODRIGUEZ;