El concejal Pablo Petraglia propone eliminar el cableado aéreo

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Pablo Petraglia, presentó un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante de Junín para iniciar un proceso de retiro progresivo del cableado aéreo y su reemplazo por tendido subterráneo. La iniciativa busca mejorar la seguridad, la calidad ambiental y la imagen urbana de la ciudad.

El concejal y presidente del bloque de Unión por la Patria, Pablo Petraglia, presentó una propuesta en el Honorable Concejo Deliberante que busca dar un paso decisivo hacia una modernización integral del sistema de cableado urbano en Junín. El proyecto de comunicación solicita al Departamento Ejecutivo y a los organismos de control nacionales y provinciales que gestionen ante las empresas prestatarias de servicios públicos la colocación subterránea del cableado que hoy se extiende de manera aérea en distintos sectores de la ciudad.

"Un riesgo para la seguridad de los vecinos"

“Junín no puede seguir conviviendo con un paisaje aéreo saturado de cables que cuelgan, se enredan y se cortan constantemente. Además de generar contaminación visual, estos tendidos representan un riesgo para la seguridad de los vecinos y deterioran la imagen urbana”, señaló Petraglia.

El proyecto fue presentado considerando que la ciudad aún mantiene una gran cantidad de cableado aéreo obsoleto, perteneciente a empresas de energía eléctrica, telefonía y televisión por cable. Según explicó el edil, este tipo de infraestructura “ha quedado anacrónica frente a las nuevas tecnologías y a las exigencias de las ciudades modernas, que buscan compatibilizar el crecimiento urbano con el respeto por el ambiente y la calidad de vida de sus habitantes”.

Entre los fundamentos, el proyecto destaca que el cableado aéreo contribuye a la contaminación visual y ambiental, afecta la seguridad de las personas y provoca frecuentes interrupciones del servicio, ya sea por robos de cables, tormentas intensas o choques de vehículos de gran porte. “Cada vez que ocurre un fenómeno climático fuerte o un accidente con camiones, hay barrios enteros que se quedan sin energía, sin telefonía o sin internet. Esto no puede ser parte de la normalidad de una ciudad que quiere crecer y desarrollarse”, remarcó Petraglia.

Impulsar un plan de trabajo gradual

La iniciativa propone que el Organismo de Control de Energía de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) impulsen junto a las empresas de servicios públicos un plan de trabajo gradual para reemplazar el tendido aéreo por infraestructura subterránea, priorizando las zonas más densamente pobladas y los principales corredores urbanos.

Además, el proyecto invita al Departamento Ejecutivo municipal a intervenir activamente ante las empresas prestatarias y las autoridades competentes para coordinar este proceso y actualizar la normativa local, en línea con los avances tecnológicos y las políticas de desarrollo urbano sostenible.

“Sabemos que no se trata de una medida inmediata ni sencilla, pero debemos empezar a planificarla. Las ciudades que piensan a futuro ya no permiten el cableado aéreo. Lo hicieron por una cuestión estética, ambiental, de seguridad y también de eficiencia en la prestación de los servicios”, explicó el concejal.

Finalmente, Petraglia sostuvo que la propuesta forma parte de una visión más amplia que busca ordenar el espacio público, modernizar la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de los vecinos. “Junín necesita una planificación que piense a 20 o 30 años. Si queremos una ciudad más moderna, más limpia, más segura y más atractiva, debemos empezar a discutir y tomar decisiones en esa dirección”, concluyó.



