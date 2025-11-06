Llega el Camión de Lácteos y Pastas a Junín: El listado de precios

El Camión de Lácteos y Pastas llegará a Junín este sábado 8 de noviembre, desde las 10 horas, en la Unidad Básica de “La Cámpora”, ubicada en Rivadavia 1276.

La iniciativa que forma parte de la Red Precios Justos y que recorre la Provincia de Buenos Aires volverá a ofrecer promociones exclusivas y con productos de marcas reconocidas como La Serenísima, Gandara y La Suipachense, entre otras.

Este sábado, en Junín, estarán disponibles las siguientes promociones: el combo especial, con dos paquetes de tapas de empanadas, dos paquetes de tapa de pascualinas, un kilo de ravioles, un paquete de ñoquis o fideos, un litro de leche, un litro de yogur y un postrecito costará $11.000.

El listado de precios incluye: un litro de leche a $1300, un litro de yogur a $1600, cinco postrecitos a $2900, cinco yogures batidos a $2900 y seis yogures con cereales a $4800.

Los 400 gramos de manteca saldrán $4000, dos unidades de dulce de leche a $4200, queso crema por dos unidades a $4400, cremoso especial a $5900, queso Mar del Plata a $13000 el kilo y el Regianito a $13000.

Un paquete de torteletis se podrá adquirir a $1950, un paquete de fideos a $1750, un paquete de ñoquis a $1550 y un kilo de ravioles a $3100, un paquete de capelleti a $1950 y un paquete de sorrentinos a $1950.

Tres tapas de pascualina estará disponibles por $3800, un tubo rotisero $4800, cinco docenas de tapas de empanadas se podrán adquirir a $4200, tres paquetes de salchichas de seis unidades a $3000, diez prepizzas a $6500 y tres unidades de pan lactal chico saldrán $4500.