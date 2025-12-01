Reconocimiento a "El tango cuenta su historia" por sus 40 años de trayectoria

Este martes 2 de diciembre, en el Museo Municipal Ángel María de Rosa, se llevará a cabo una jornada de reconocimiento al programa El Tango cuenta su historia y su creador Raúl Daniel Ganci. El evento, libre y gratuito, hará un recorrido por la historia del programa y además, actuarán Martin Alvarado y Oreste Lapadula.

En este sentido, Guillermo Paulucci, director de Cultura del Municipio, invitó «a la comunidad para el próximo martes 2 de diciembre, a las 18 horas, al auditorio del MUMA, del Museo María Ángel de Rosa, ubicado en calle Roque Sáenz Peña 141, donde vamos a realizar un reconocimiento a la figura y al trabajo de Raúl Daniel Ganci por los 40 años del programa El Tango Cuenta Su Historia».

«A lo largo de todas estas décadas, ha recibido a figuras de la cultura súper destacadas, así que qué mejor que poder darle un espacio dentro de la dirección de Cultura para poder realizar este homenaje, que además va a contar también con la presencia de Martín Alvarado, un destacado guitarrista y cantante, y de Oreste Lapadula», remarcó el funcionario.

Por último, Paulucci reiteró la invitación «para todos los amigos de Raúl y también a la comunidad, que pueda acercarse para disfrutar de esta celebración totalmente merecida que será libre y gratuita».

Por su parte, Raúl Daniel Ganci, expresó: «Lo primero que quiero decir es gracias. Gracias al Gobierno de Junín por tenerme en cuenta en este aniversario número 40 de algo que nació como jugando y que a lo largo de todos estos años me dio la posibilidad de poder difundir todo el quehacer de la música popular ciudadana con músicos, cantantes, poetas y bailarines de Junín como protagonistas».

«Además, por el programa han pasado también los grandes referentes de este género, los grandes creadores, como Osvaldo Pugliese, José Basso, Héctor Varela. Estoy nombrando algunos de una cantidad enorme que han desfilado por los micrófonos del programa», resaltó Ganci, quien además aseguró que «esto me fuerza para seguir adelante por que a la gente le importa, es nuestra música que hoy está triunfando en el mundo y por eso la vamos a seguir difundiendo».

Respecto del reconocimiento del próximo martes, Gancia remarcó que «estará presente un artista como Martín Alvarado, que viene de cumplir su gira número 58 por Europa. Ahora viene de Finlandia, Noruega, Bélgica, Suecia. Además, quienes se acerquen no solamente van a tener la posibilidad de disfrutar de un cantor de primer nivel como lo es Martín Alvarado, también del maestro Oreste Lapadula. Como se dijo, el evento es con entrada libre y gratuita y comienza a las 18 en punto».

Por último, reiteró el agradecimiento «a Guillermo Paulucci, que lo conozco desde chiquitito. A Manuel Llovet, secretario general del Municipio y al Honorable Concejo Deliberante, que declaró de interés municipal este nuevo aniversario de «El Tango Cuenta Su Historia».