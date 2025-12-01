Cambia el horario de atención en los bancos de Junín

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó, a través del Decreto Nº 2894/2025, un cambio en los horarios de atención de las entidades bancarias durante la temporada estival. La medida, que incluye a Junín, regirá entre el 1º de diciembre de 2025 y el 22 de marzo de 2026 en los municipios comprendidos en el Anexo Único del decreto.

Según lo dispuesto, el personal bancario trabajará de lunes a viernes de 7:45 a 15:15 horas, mientras que la atención al público será de 8:00 a 13:00 horas.

Antecedentes

El esquema habitual de atención en la Provincia es de 10:00 a 15:00 horas, establecido por el Decreto Nº 3320/99.

En temporadas anteriores (2023-2024 y 2024-2025) ya se habían implementado horarios similares, con buena recepción por parte de la comunidad.

La medida busca facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y mejorar la dinámica de la actividad financiera en los meses de mayor calor