Festejos de Navidad: operativo especial de seguridad en Junín

Tal como estaba previsto, el Gobierno de Junín en coordinación con diferentes dependencias policiales, llevó adelante durante la madrugada del 25 de diciembre un operativo especial de seguridad y ordenamiento del tránsito en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las celebraciones navideñas y la tranquilidad de vecinos y visitantes.

Desde el área informaron que el dispositivo incluyó cortes y desvíos preventivos en puntos estratégicos como Avenida Circunvalación y Álvarez Rodríguez, y Ruta Nacional 7 y Av. Circunvalación, con el fin de ordenar el tránsito y facilitar la desconcentración de personas a la salida del local bailable ubicado sobre la bajada de calle Respuela. Además remarcaron que ya se trabaja para reforzar y mantener la misma línea de trabajo para futuras fechas festivas.

A propósito de esto, Mario Olmedo, secretario de Seguridad del Municipio, explicó que “el esquema de trabajo permitió acompañar el movimiento nocturno propio de la fecha, priorizando la prevención y la seguridad vial, y remarcó que el balance general fue altamente positivo, ya que no se registraron situaciones que alteraran el normal desarrollo de la jornada, lo que permitió que los festejos se desarrollaran en un marco de tranquilidad”.

Asimismo, valoró especialmente el trabajo articulado con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, junto a la Agencia Municipal de Seguridad Vial y el área de Control Ciudadano, y afirmó: “Todos los equipos estuvieron presentes durante toda la madrugada realizando tareas de prevención, control y acompañamiento en la vía pública, estas acciones fueron coordinadas desde el área de Control Ciudadano, a cargo de Adrián Ibáñez, a quien agradecemos por el trabajo conjunto, al igual que las demás partes que participaron”.

“En cuanto al dispositivo de seguridad, estuvo a cargo del comisario Pablo Fernández, jefe departamental, quien encabezó el despliegue operativo junto a las distintas fuerzas y áreas intervinientes, nosotros siempre destacamos la importancia del trabajo conjunto y la planificación anticipada como claves para garantizar la seguridad y el orden durante fechas de alta convocatoria en la ciudad”, indicó el funcionario para finalizar.