Fin de semana con competencias en aguas abiertas y triatlón en el PNLG

Ambas propuestas están organizadas por la agrupación “La Legión Triatlón” y dentro del Circuito de Lagos de Buenos Aires, se llevarán a cabo el sábado 27 y el domingo 28 en el Parque Natural Laguna de Gómez (PNLG), con punto de encuentro en el parador Jasón Club Junín del camino costero. Desde la organización agradecieron a la Municipalidad por el acompañamiento permanente y destacaron la importancia de la recuperación del caudal de agua de la laguna, tanto para la práctica deportiva como para la atracción turística.

El evento de aguas abiertas se realizará el sábado 27 a partir de las 16hs en Jasón, con distancias comprendidas de 750 y 1.500 metros, mientras que el domingo 28 tendrá lugar el triatlón a partir de las 7.30hs también con cita en el parador mencionado e incluirá natación en aguas abiertas, ciclismo en el camino de acceso al PNLG y pedestrismo en la bicisenda.

Al respecto, Diego García, referente de la agrupación “La Legión Triatlón”, agradeció al Municipio por el apoyo y comentó: “Apostamos a reflotar la Laguna de Gómez que se encuentra resplandeciente de agua, que se recuperó increíblemente y que está divina en la actualidad, por eso organizamos una competencia en aguas abiertas el sábado 27 como un triatlón para el domingo 28”, y agregó: “Completamos los cupos para participar de ambos eventos, por lo cual estamos muy contentos y los invitamos a todos los que quieran presenciar a que vayan”.

Seguidamente, García sostuvo en cuanto al certamen de aguas abiertas que “el punto de encuentro será el parador Jasón Lago Club del camino costero, donde procederemos a entregar los kits correspondientes a los corredores y ahí mismo se llevará cabo la parte de aguas abiertas”. En continuidad, mencionó que “esta propuesta surgió porque a los corredores siempre les gusta hacer un entrenamiento previo de natación a modo de preparación y por eso pensamos en esta idea”.

Además, el organizador señaló que “el evento finalizará a eso de las 21hs y también va a haber una propuesta gastronómica para todos los asistentes con la idea de que tengan una experiencia completa y se vayan de Junín contentos”, agregó.

García también informó que “el domingo 28 a partir de las 7hs se realizará la largada del triatlón con las dos distancias que forman parte, tanto la de sprint como la olímpica, en un circuito de características similares donde nada más varía la cantidad de vueltas”. Posteriormente, detalló que “el punto de encuentro también será el parador Jasón, luego se seguirá por la rotonda del Náutico, la parte de ciclismo se desarrollará por la cinta asfáltica del camino al PNLG y pedestrismo por la bicisenda”, y completó: “El final del evento incluirá un evento musical en Jasón, así que estamos con muchas expectativas de que todo salga de la mejor manera”.

Asimismo, el atleta destacó la importancia que tiene para el deporte la recuperación del caudal de agua en la Laguna de Gómez y subrayó que “tuvimos frenados durante varios años con la pandemia mediante y luego la sequía que sobrevino, fueron épocas muy duras para el deporte y como agrupación nos vimos resentidos en cuanto a la posibilidad de concretar estos eventos, por lo cual hoy ver la laguna repleta de agua nos llena de satisfacción, también por la importancia que esto tiene para el turismo”. También resaltó el apoyo por parte del Municipio y aseguró: “Hace 10 años que venimos trabajando conjuntamente con la Municipalidad, más allá de este parate obligado, y estamos muy agradecidos por el acompañamiento permanente que nos brindan y le deseamos muchos éxitos a Diego (Hortiguera) en este nuevo desafío”.

Por su parte, Diego Hortiguera, titular de la Dirección de Deportes del Municipio, expuso que “para nosotros desde la Dirección de Deportes es una satisfacción muy grande acompañar la realización de este tipo de eventos que ya son una tradición y están instalados dentro del calendario deportivo local, y que no solo convoca a atletas y triatletas de Junín, sino también de la región y de otras provincias”.

“El PNLG es uno de los lugares más hermosos que tenemos en Junín y, como bien dijo Diego, la Laguna de Gómez está pasando por un momento increíble en cuanto a caudal de agua y con muy buenas condiciones para llevar a cabo este tipo de eventos”, resaltó Hortiguera.

Para finalizar, el director municipal dijo que “agradecemos a ‘La Legión’ por impulsar una nueva edición de este evento en el PNLG, y desde la Dirección de Deportes siempre vamos a estar predispuestos para el trabajo conjunto con ellos y cada una de las instituciones deportivas de Junín. Quedan todos más que invitados para ir a presenciar y alentar a los competidores y vivir dos jornadas únicas en materia deportiva”.