SUTEBA Junín denuncia un "brutal ajuste" y rechaza el recorte nacional del presupuesto educativo para 2026

A través de un duro comunicado, la seccional local de SUTEBA manifestó su enérgico rechazo al proyecto de Ley de Presupuesto 2026 aprobado recientemente. Desde el gremio docente denunciaron que la normativa representa un "brutal ajuste" que pone en riesgo el sostenimiento del sistema educativo nacional y científico del país.

El eje central del reclamo se sitúa en el Artículo 30° del nuevo presupuesto, el cual deroga artículos clave de leyes históricas. Según explicaron desde la conducción de SUTEBA Junín, esta medida elimina la obligación del Estado de invertir el 6% del PBI en educación (establecido en la Ley de Educación Nacional N° 26.206), así como el financiamiento específico para la Educación Técnico Profesional y el sistema de Ciencia y Tecnología.

Decimos basta al desfinanciamiento y al intento de vaciamiento de la escuela pública. La inversión en educación y ciencia no es un gasto, es el pilar fundamental para un desarrollo soberano", señalaron desde el sindicato local.

Inconstitucionalidad y ajuste En el comunicado, SUTEBA Junín subrayó que la derogación incluida en el Presupuesto 2026 es "claramente inconstitucional", argumentando que una ley de presupuesto anual no posee las facultades jurídicas para reformar o derogar leyes vigentes de fondo, según lo establece la Ley de Administración Financiera.

El gremio apuntó no solo contra el Ejecutivo Nacional, sino también contra la "complicidad de los legisladores" que avalaron la iniciativa. En este sentido, reafirmaron su compromiso de trabajar en unidad con las comunidades educativas para exigir condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de una educación pública, gratuita y de calidad. Seguiremos reclamando un presupuesto nacional que garantice derechos y asegure el futuro de nuestros pibes y pibas", concluye el documento.

El texto del comunicado

"Desde el SUTEBA denunciamos, una vez más, el brutal ajuste en materia educativa que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei desde su asunción en 2023, profundizado ahora con la complicidad de los legisladores del oficialismo y de bloques provinciales, quienes avanzaron en la aprobación del proyecto de Ley de Presupuesto 2026.

En particular, rechazamos el Artículo 30° incorporado en dicho Presupuesto, mediante el cual se derogan normas fundamentales para el sostenimiento del sistema educativo y científico del país. Entre ellas, el artículo 9° de la Ley N.º 26.206 de Educación Nacional, que establece la obligación del Estado de invertir el 6 % del PBI en educación; el artículo 52 de la Ley N.º 26.058 de Educación Técnico Profesional; y los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley N.º 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La derogación del Artículo 30 resulta claramente inconstitucional, ya que contradice lo dispuesto por la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la cual establece expresamente que la Ley de Presupuesto anual no puede reformar ni derogar leyes vigentes.

Desde el SUTEBA decimos basta al desfinanciamiento del sistema educativo, al intento de vaciamiento de la escuela pública y al ataque al sistema nacional de ciencia y tecnología.

Sostenemos con absoluta convicción que la inversión en educación y en desarrollo científico-tecnológico no constituye un gasto, sino que representa el pilar fundamental para un desarrollo soberano y la garantía de un futuro digno para nuestro pueblo.

Exigimos el respeto irrestricto de los derechos sociales conquistados a lo largo de estos años y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de una educación pública, gratuita y de calidad. Continuaremos trabajando en unidad junto a las comunidades educativas y al conjunto de las y los trabajadores para reclamar un presupuesto nacional que garantice derechos, fortalezca las instituciones educativas y asegure condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje para nuestros pibes y pibas".