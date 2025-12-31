Cómo funcionarán los servicios este 31 de diciembre y 1 de enero

El Gobierno de Junín informa a la comunidad que los días 31 de diciembre y 1 de enero las dependencias municipales permanecerán sin actividad administrativa.

En cuanto al funcionamiento del servicio de transporte público, el 31 de diciembre el cronograma será de 5.30 a 20 horas, mientras que el 1 de enero los colectivos tomarán la frecuencia de día feriado.

Por su parte, la terminal de ómnibus interrumpirá sus viajes pasado el mediodía de la jornada del 31 de diciembre, hasta las 8 de la mañana del 1 de enero. Los sectores de boletería y sala de espera se cerrarán entre las 18 y las 21 horas del 31, mientras que la terminal permanecerá cerrada desde las 21 horas aproximadamente hasta las 6 o 7 de la mañana del día siguiente.

El servicio de Atención Ciudadana a través del 147 funcionará con normalidad. El asueto aplicado únicamente contempla el período de 22 a 2 horas para la noche del 31 y madrugada del 1 de enero, garantizando así presencia operativa ante consultas y requerimientos de la comunidad.

Los cementerios municipales tendrán asueto administrativo el 31, permaneciendo abiertos al público de 8 a 17 horas. En tanto, el 1º de enero no habrá actividad, por lo que las instalaciones permanecerán cerradas durante toda la jornada.

Y en cuanto al servicio de recolección de residuos, el día 31 funcionará con normalidad por la mañana, y en el turno noche no habrá recolección, extendiéndose a la mañana del 1 de enero, volviendo a funcionar el turno noche del mencionado día.