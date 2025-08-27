Cruzada solidaria: Junín por Stephanie

El Club de Leones de Junín, con la colaboración solidaria del Gobierno de Junín, artistas locales y amigos de Stephi, organiza para el viernes 12 de septiembre un festival benéfico a favor de Stephanie Gigena, una juninense que atraviesa una grave situación de salud (síndrome de poliautoinmunidad, esclerodermia, colangitis biliar, lupus eritematoso sistémico y una serie de complicaciones inherentes), lo que le impide trabajar y afrontar los costos de sus tratamientos. Cabe destacar que el 100% de lo recaudado será destinado íntegramente a esta causa.

El evento contará con la participación solidaria del cantautor Luis Daniel, el ballet El Bagual, bailarines de tango pertenecientes al ballet de la Prof. Silvia Guzzo, y los cantantes Daniel Chulibert y Verónica Bouder, prometiendo una noche especial, fraterna, alegre y solidaria.

El festival dará comienzo a las 20:30 hs. del viernes 12 de septiembre, con una entrada única de $5000, en el Teatro La Ranchería, que fue facilitado gratuitamente por sus autoridades.

Los puntos de venta estarán habilitados en los comercios ubicados en República Libanesa 451 y Posadas 180. También se podrán adquirir entradas a través de los teléfonos 236-4414057 y 236-4691419.

Sabemos, por experiencia, que los juninenses son muy solidarios y destacamos el apoyo que recibiremos de nuestra comunidad, se resaltó desde la entidad de servicio

Acerca del Club de Leones Junín

El Club de Leones de Junín es una organización de servicio internacional con 60 años de trayectoria en nuestra ciudad. Su principal objetivo es llevar adelante acciones humanitarias tendientes a crear una sociedad más justa y equitativa, gracias al aporte voluntario y el trabajo desinteresado del Club de Leones.