Caminos Rurales: "Acá no vino Petrecca a hacer campaña"

La situación de los caminso rurales en Junín es alarmante. Sin respuesta del municipio tras 10 años de gestión, se espera que ahora se "privatice" la concesión para el arreglo de los mismos. El proyecto sería aprobado esta semana.

Se trata de una iniciativa que genera más dudas que certezas, pero que ante la inacción municipal surge como única alternativa para poder solucionar una problemática que no ocupa la agenda del intendente Pablo Petrecca, hoy en modo de candidato a senador provincial.

Es por eso que desde Fuerza Patria publicaron el estado en el que se encuentran los caminos rurales, con la leyenda: "Acá no vino Petrecca a hacer campaña".

"Se pagan las tasas más caras de la provincia para tener el peor servicio. La producción agropecuaria no es prioridad: es la rehén perfecta de la desidia municipal", resaltaron.