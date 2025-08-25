En Junín, Milei se refirió a la obra del Paso Bajo Nivel

En medio de uno de los contextos políticos más adversos que vivió el Gobierno desde el comienzo de su gestión, mientras la Justicia investiga un presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que involucraría a Karina Milei, el presidente Javier Milei sigue adelante con la campaña electoral de cara a los comicios en la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre y encabezó esta noche un acto en la ciudad de Junín donde pidió "defenderse en las urnas" contra el kirchnerismo.

Como suele suceder en los actos partidarios, Milei se acercó al escenario luego de caminar entre el público y arengar a sus seguidores. "Los kukas tienen miedo", empezó a corear al inicio de su discurso. "Quiero agradecer al Jefe, Karina Milei, por haber llevado la titánica tarea de organizar al partido a nivel nacional", enfatizó el mandatario en el marco de las fuertes acusaciones que enfrenta su hermana.

Durante su discurso, el presidente hizo referencia a Junín, al destacar la fertilidad de la tierra: "Junín cuenta con una superficie da casi 250 mil hectáreas, siendo unas de las tierras más fértiles que se conozca en el planeta. Sin embargo, durante décadas, el interior productivo de nuestro país fue víctima de n constante saque del kirchnerismo".

Y tras destacar la tierra juninense, desde las gradas le pidieron a milei por la reactivación de la obra del Paso Bajo Nivel. Sin vueltas, contestó: "Vayan y golpeen la puerta del Intendente".

Como se sabe, esta obra clave esta a cargo del gobierno nacional, y la misma se encuentra paralizada desde que comenzó el gobierno de LLA.