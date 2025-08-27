Dos imputados por robo y un arma secuestrada

Esta semana un ciudadano denunció que su vehículo estacionado en inmediaciones de Uruguay y Bolivia fue abordado por autores ignorados que sustrajeron del interior del mismo una soldadora, una sierra circular y una campera de abrigo.

Personal de DDI a raíz tareas investigativas, testimonios y análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, estableció la autoría de del hecho por parte de dos hombres que fueron identificados, aprehendidos e imputados tras una serie de allanamientos en los que se secuestró además un arma de fuego.

Operativos en rutas

Por otro lado, en diferentes operativos llevados a cabo durante el transcurso de la semana, personal de Destacamento Policía de Seguridad Vial Junín Dependiente del Departamento de Zona Operativa Vial VIII, en coordinación con la Secretaria de Seguridad de Junín, logró la aprehensión de una persona de sexo masculino de 31 años de edad que se dirigía a nuestra ciudad proviniendo de la localidad bonaerense de Moreno.

Pesaba sobre el mismo un pedido de captura activo por robo calificado a solicitud del Juzgado de Garantías de Quilmes.

En estos mismos operativos se procedieron a labrar numerosas actas de infracción y secuestros por el Decreto 532/09 de la Ley 13.927 con intervención del Juzgado Provincial de Faltas de la localidad de Chivilcoy.

Desde Policía de Seguridad Vial Junín señalaron además que es obligatorio el uso de luces bajas las 24 horas como así también el del cinturón de seguridad, no solo para el conductor sino también para la totalidad de las personas que abordan el rodado.