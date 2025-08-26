“Hay otro Junín, el Junín que Petrecca esconde”

La candidata a concejal por Fuerza Patria, Laura Tejo, planteó la necesidad de trabajar para todas las familias de Junín, cambiar la óptica de la distribución de los recursos y priorizar a los vecinos más vulnerables.

Tejo sostuvo que “mi objetivo como concejal será representar a esos y esas vecinas que viven en los barrios olvidados por la gestión Petrecca y siguen esperando ocupar alguna vez, el primer lugar de la fila en el mostrador presupuesto municipal, para que al fin sus necesidades y por ende sus derechos, sean priorizados en las partidas presupuestarias”.

“Mi compromiso al integrar la lista de unidad de Fuerza Patria a nivel local, es el de representar a ese Junín postergado y olvidado en sus periferias, siempre invisibilizado: el de las calles intransitables, el Junín de las calles sin nombre, sin luz, sin asfalto, sin cordón cuneta”, afirmó Tejo.

Además, la dirigente de la agrupación Evita Capitana, que integra la lista que encabeza Fernando “Turi” Burgos como concejal y que lleva a Valeria Arata como candidata a Senadora Provincial, explicó que “hay dos Junín, un Junín que es el que muestra el intendente en sus redes sociales. Y después está el otro Junín, el que esconde Petrecca, el que no es visible, el de las familias juninenses que sufren, que son olvidadas”.

Por último, Laura Tejo aseguró que “la insensibilidad del Gobierno de Milei más la apatía del gobierno de Petrecca, deja en estado de vulnerabilidad de cientos de familias, a cientos de mamás desamparadas. Ahí es donde estamos nosotros, tendiendo una mano, llevando una solución, brindando oportunidades”.

Con una larga trayectoria en el sistema educativo, Laura Tejo es reconocida por su trabajo social en los barrios de la ciudad.