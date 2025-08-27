EDEN continúa promoviendo el diálogo con los vecinos de Junín

En sintonía con la agenda de trabajo en Junín, EDEN articula espacios de diálogo con distintas Sociedades de Fomento para escuchar necesidades barriales, identificar problemáticas y exponer los trabajos de mejora de la red. En este marco, autoridades de la empresa participaron de nuevos intercambios con representantes de los barrios Gregorio González, Martín de Güemes y Capilla de Loreto.

Asistieron Sergio Mejías, Gerente Regional de EDEN, Julián Tenorio, Jefe de Sucursal, y Nahuel Ostertag, Coordinador Operativo, junto a los referentes Alejandra Lopez, del barrio Gregorio Gonzales, Victor Laserna, del barrio Martín de Güemes, y Jonathan Climiño, del barrio Capilla de Loreto. Entre los principales temas abordados se trató el funcionamiento del servicio eléctrico, la problemática de las conexiones irregulares y las próximas obras de infraestructura.

Estos encuentros se suman a los ya desarrollados con la Federación de Fomentistas de Junín y con las Sociedades de Fomento de Mayor López, Camino del Resero Norte, El Progreso y 11 de Julio, lo que equivale a un total de siete instancias de diálogo en el transcurso de un mes.

“Para nosotros es muy valioso el vínculo que estamos construyendo con las Sociedades de Fomento. Es una manera de honrar la memoria de Osvaldo Giapor, gran dirigente barrial de Junín que lamentablemente nos dejó hace unos días. Son encuentros que nos permiten escuchar de primera mano las necesidades de los vecinos y transmitir el trabajo que estamos realizando para mejorar la calidad del suministro. Es una manera de honrar”, destacó Tenorio.

Conforme a la agenda prevista, se prevé que durante las próximas semanas la empresa concrete nuevas reuniones con Sociedades de Fomentos de la ciudad de Junín.