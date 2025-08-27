Críticas por la tercerización de caminos rurales: “Petrecca no pudo, no quiso o no supo prestar el servicio”

“Tercerizar el mantenimiento de los caminos rurales es una forma de reconocer públicamente que es un servicio que Petrecca, en diez años de gestión, no pudo, no supo o no quiso prestar”.

Así se pronunció el candidato a concejal por Potencia, Ricardo de la Fuente, sobre la decisión del Ejecutivo municipal de ceder la prestación del servicio a la empresa Eva-SA., que en los próximos años será la responsable de la contratación de mano de obra, maquinaria, equipos, mantenimiento y mejora de los caminos, bajo las condiciones establecidas en la licitación correspondiente.

“Ratificamos una vez más la importancia de que Junín cuente con un plan estratégico de mantenimiento de caminos rurales y urbanos, para atender los reclamos de todos los vecinos de toda la ciudad”, señaló Ricardo de la Fuente.

En este marco, apuntó que “es fundamental tener un plan estratégico, armado, consensuado con las partes: con los productores para los caminos rurales y con las sociedades de fomento para la ciudad. Esto permitiría un mantenimiento periódico, que sea previsible y pueda ser supervisado”.

Ricardo de la Fuente agregó que desde Potencia Junín “planteamos la necesidad de un plan maestro de obras públicas, que incluya el mantenimiento de caminos rurales, con las herramientas y recursos humanos necesarios para que todo funcione como corresponde”.

“Tercerizar el servicio sin un plan previo es casi una declaración pública de las dificultades que afronta esta decisión para tener éxito”, enfatizó el candidato a concejal.