Obra del Paso Bajo Nivel: Se define su destino el 15 de septiembre

Este jueves se llevó a cabo una nueva audiencia en el Juzgado Federal de Junín para resolver el destino de la obra del Paso Bajo Nivel, paralizada desde el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno nacional de Javier Milei.

Y según se desprende de esa audiencia, se determinó que la fecha límite para definir la discusión sea el próximo 15 de septiembre, dado que se buscará que la obra sea contemplada dentro del Presupuesto nacional.

En tanto, si la obra no es contemprada dentro de la Ley de Leyes, una posibilidad concreta es que la obra pase a la órbita local, y que sea el municipio de Junín quien defina al respecto.