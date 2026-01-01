Saudán anticipa que buscarán mejorar los salarios de los municipales para principio de año

El titular del gremio de los municipales de Junín, Gabriel Saudán, anticipó los temas de la agenda del espacio para este año que comienza.

Así, tras una reunión con el intendente interino, Juan Fiorini, el dirigente adelantó que "quedamos en que nos íbamos a volver a encontrar en los próximos días. Pero las paritarias todavía están cerradas y el último aumento salarial lo vamos a cobrar a fin de enero.

"Hasta que esto no termine, no vamos a poder tratar el tema salarial. Vamos a acercar ideas para que el año que viene tengamos alguna cuestión que nos dé más aire en términos salariales”, agregó.

En tanto, respecto al encuentro con Fiorini, expresó: "Hemos tenido una breve reunión por cuestiones de tiempo. Pero pudimos cerrar varias cosas. Le indicamos nuestra molestia de que sentimos que se trabajó mucho en la cuestión salarial, pero todavía no alcanza".