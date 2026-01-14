Casa de Abrigo: Hoy podrían reingresar los internados

Hoy está previsto para hoy la reapertura de la Casa de Abrigo Francisco Legara de nuestra ciudad.

Tras una recorrida reciente, el dirigente de ATE Gabriel Tuñón hizo saber esta semana que para hoy estaba previsto el reingreso de los internados.

El dirigente conformó que las obras edilicias proyectadas concluyeron y que se estaba dotando de elementos al espacio para un normal funcionamiento.

Tras más de 15 meses sin actividad, la entidad cuenta ahora con el recurso humano suficiente para las labores cotidianas, aseveró Tuñón.

Sobre fines de octubre del pasado año se había llevado a cabo una reunión en la que se subrayó que la casa se encontraba cerrada desde hacía un año debido a problemas de infraestructura que se denunciaron oportunamente desde ATE Junín.

Si bien sobre fines de 2025 las obras estaban prácticamente terminadas se había hecho hincapié en el faltante de recurso humano para poder garantizar una operatividad acorde a las necesidades del espacio.

Parte del personal que prestaba servicios seguirá haciéndolo en la reapertura. En total serían cinco las personas que se suman a los que ya estaban realizando labores. Quienes se agregan a trabajar a la institución debieron, previamente, capacitarse durante alrededor de dos meses en la ciudad de La Plata.

Fuente laverdad