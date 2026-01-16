Imputaron al juninense Manuel Molinari por el choque en Pinamar

La causa judicial por el violento choque ocurrido en La Frontera, en Pinamar, sumó este viernes nuevas imputaciones. El padre de Bastián Jeréz, el niño de 8 años que permanece internado en estado crítico, fue acusado de lesiones culposas por la presunta omisión de medidas de seguridad durante el traslado del menor.

La misma figura penal recayó sobre el conductor de la camioneta Amarok, el juninense Manuel Molinari, y del UTV involucrados en el siniestro.

Mientras avanza la investigación, los vehículos permanecen secuestrados para peritajes técnicos que permitan reconstruir cómo se produjo el impacto.

Bastián viajaba junto a su familia cuando ocurrió el choque y sufrió graves lesiones craneales. Tras el accidente, fue trasladado de urgencia y actualmente se encuentra internado en terapia intensiva en Mar del Plata, con pronóstico reservado.

En las últimas horas, el conductor de la Amarok, el empresario Manuel Molinari, difundió un mensaje público en el que pidió prudencia y respeto, y aseguró que su principal preocupación es la recuperación del niño.

En medio de la conmoción, la madre de Bastián salió a aclarar versiones que circularon tras el hecho. Negó que se tratara de una carrera ilegal y afirmó que el grupo regresaba al lugar donde se alojaba. También relató que el padre del niño sufrió lesiones y quedó en estado de shock tras el impacto.