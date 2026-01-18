Transporte público: renovaciones de los beneficios sociales

Desde el área de transporte público del Gobierno de Junín se informa a los usuarios que, para el inicio del año 2026 los Atributos sociales deben renovarse, a partir del 2 de enero.

Los usuarios que cuentan con atributo social por Discapacidad y Discapacidad con acompañante, deben pasar por una Terminal de Autogestión SUBE ( TAS) apoyar la tarjeta y esperar a que se actualice.

En tanto, para las personas que tienen Tarifa Social Federal la actualización es automática a partir de este 2 de enero. Finalmente, y como ocurre todos los años, la renovación del beneficio para los estudiantes de todos los niveles, se tramita a partir del inicio del ciclo lectivo 2026, con la documentación respectiva.

También se recuerda que las Terminales de Autogestión SUBE, se encuentran ubicadas en:

BIBLIOTECA MUNICIPAL B. RIVADAVIA – Rivadavia 28

CAPS 9 LOS ALMENDROS – Soldados Argentinos e/ Malvinas Argentinas y Francia

TERMINAL DE ÓMNIBUS MARIO MEONI – Av. de Circunvalación y Ruta 7

OFICINA DE LICENCIA DE CONDUCIR – Belgrano 43

CIC ALVEAR – Av. Alvear y Alberti

DELEGACIÓN A. ROCA – San Martín 162, Agustín Roca

GRUPO SERVICIO JUNÍN – Coronel Suárez 27

COMPLEJO BETO MESA – Primera Junta 720

DELEGACIÓN MUNICIPAL B. BELGRANO – Padre Ghio 421

CIC CUADRANTE NOROESTE – P. Bauman y T. Chávez

CAPS 8 VILLA DEL PARQUE – Aconcagua y Cabo Corrientes

Fuente: Gobierno de Junín