Desde la Subsecretaría de Turismo del Gobierno de Junín informaron que ya se encuentra todo listo para vivir una nueva edición del Actitud Rock & Bike, uno de los eventos más convocantes de la temporada estival, que se desarrollará el sábado 24 y domingo 25 de enero en el Parque Natural Laguna de Gómez, con entrada libre y gratuita. Esta propuesta que combina música en vivo con artistas locales, cultura fierrera y actividades recreativas para toda la familia, se da en el marco de una agenda de verano que busca seguir fortaleciendo el parque como un espacio de encuentro, disfrute y atracción turística regional.

En esta nueva edición, tal como se anunció días atrás, la banda encargada de cerrar la primera jornada será Catupecu Machu, icono del rock nacional, reconocida por una trayectoria que marcó a distintas generaciones y por shows de gran potencia en vivo. Con el liderazgo de Fernando Ruiz Díaz, el grupo llegará a Junín para ser parte central de un fin de semana que promete una convocatoria multitudinaria, reforzando el perfil cultural del evento y sumando una propuesta artística de relevancia nacional.

A propósito de esto, desde el área mencionada señalaron que este evento se consolidó con el paso de los años como una propuesta integral que trasciende lo musical y se transforma en una experiencia completa para distintas edades. También subrayaron que la elección del Parque Natural Laguna de Gómez como escenario principal responde a una decisión estratégica de continuar poniendo en valor este espacio, acompañando el crecimiento turístico sostenido y fortaleciendo una agenda de verano que convoca tanto a vecinos como a visitantes de la región.

Asimismo, se informó que el evento contará con una grilla artística amplia y diversa, con presencia de bandas locales y regionales que compartirán escenario a lo largo del fin de semana. Además de la participación destacada de Catupecu Machu, formarán parte del festival diferentes propuestas del rock y géneros afines, entre ellas Parientes, Agoro, Las Liebres, El Muro, Under Jack, Humanoides del Asfalto, Dejavu Urbe, Noesmoscada, Me Sigue Llamando, Calaveras y Diablitos, Cohetes Lunares, Que Sea Rock y Casi 3 Locos, conformando un cronograma pensado para sostener el espíritu del encuentro durante ambas jornadas.

Por otro lado, la propuesta incluirá sectores destinados a la cultura fierrera, con exhibiciones y espacios vinculados a motos y autos, sumando a la identidad característica del festival y fortaleciendo el atractivo para públicos diversos. En paralelo, se desplegará un circuito con opciones gastronómicas y espacios recreativos para disfrutar el evento con comodidad, promoviendo también el movimiento económico local a partir del acompañamiento de emprendedores, prestadores y trabajadores vinculados a la actividad turística.

Finalmente, desde el Municipio renovaron la invitación a toda la comunidad a participar de esta nueva edición, destacando que se trata de un evento que forma parte de las políticas locales orientadas a fortalecer el turismo, la cultura y el disfrute del espacio público. En ese marco, resaltaron el valor de seguir impulsando iniciativas gratuitas y accesibles que permitan compartir en familia, disfrutar del verano en la ciudad y acompañar el crecimiento del Parque Natural Laguna de Gómez como uno de los destinos más elegidos de Junín.

Fuente: Gobierno de Junín