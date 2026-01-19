Aumentan las intervenciones quirúrgicas en el HIGA Junín

Desde el HIGA Junín informaron que el Servicio de Quirófano realiza en promedio 250 intervenciones mensuales, lo que representa un incremento del 25 % durante 2024/2025, lo que reafirma el rol estratégico del hospital en la atención quirúrgica de la región.

Asimismo, se detalló que "el 85 % de las personas atendidas cuenta con cobertura de mutual y, desde el HIGA Junín, se garantiza el acceso a una atención integral y de calidad para todas las personas, independientemente de su cobertura".

El servicio está dirigido por el Dr. Gustavo Miretti, con la coordinación de Marcelo Díaz y Juan Espila, y un equipo integrado por Verónica Olessa, Gisela Zazo, Karina Franzoia, Paz Pugliese, Maricel Abraham, Florencia Leonelli, Florencia Meli, Mariano Godoy, Natalia Rocha, Victoria Dabul, Pablo Petroni, Germán Aieche, Silvia Ascolese, Anabella Gómez, Natalia Míguenz, Betina Campo, Matías Paganini, Lorena Guaita y Mercedes Sampietro.