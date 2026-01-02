Nació Donatella, la primera bebé del año en Junín

Este 2 de enero se conoció el nacimiento de la primera bebé del año en Junín, que se llama Donatella. Nació en La Pequeña Familia y pesó 3,080 kg.
Sus papás son Luciano Tulio y Mariana González, ambos oriundos de Rojas.
