Nació Donatella, la primera bebé del año en Junín

Nació en La Pequeña Familia y pesó 3,080 kg. Sus papás son Luciano Tulio y Mariana González, ambos oriundos de Rojas.

Por Redacción

Viernes, 02 de enero de 2026 a las 14:34

Este 2 de enero se conoció el nacimiento de la primera bebé del año en Junín, que se llama Donatella. Nació en La Pequeña Familia y pesó 3,080 kg.

Sus papás son Luciano Tulio y Mariana González, ambos oriundos de Rojas.

 