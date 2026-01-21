Alerta por incendios en Junín: los Bomberos combatieron más de diez focos en las últimas 72 horas

El personal del Cuartel de Bomberos de Junín no ha tenido respiro en los últimos días debido a una seguidilla de incendios, principalmente de pastos naturales y basura, que se multiplicaron en diversos sectores del ejido urbano y las rutas de la región.

Un inicio de semana movilizado

La actividad comenzó con fuerza el domingo 18, con un incendio de 50x30 metros en el Camino al Balneario y otro de mayores dimensiones (100x30) sobre la Ruta Nacional 188, a la altura de Rafael Obligado, donde los efectivos locales debieron trabajar en conjunto con Bomberos Voluntarios de esa localidad.

El lunes 19, las intervenciones se trasladaron a la zona urbana. Se registraron focos en las intersecciones de Borchet y 11 de Julio, así como en Camino del Resero Sur, entre Ameghino y Almirante Brown, donde además de pastizales se vio afectada una importante cantidad de basura acumulada.

El foco más crítico: 3 hectáreas afectadas

La jornada del martes 20 fue la más compleja. Pasadas las 17:00 hs, una dotación trabajó arduamente en la Ruta 188, cerca del Puente Lincoln, sobre una superficie de 300x50 metros. Sin embargo, el siniestro de mayor relevancia ocurrió cerca de la medianoche en Gaucho Argentino y Posta de Yatasto, donde las llamas devoraron aproximadamente 3 hectáreas de campo. Los bomberos lograron extinguirlo en su totalidad tras un arduo trabajo con líneas devanaderas, evitando que el fuego se propagara aún más.

Últimas intervenciones

La actividad continuó este miércoles 21. Cerca de las 22:00 hs, una unidad se desplazó hasta Francia y Fuse para sofocar un incendio en un lote baldío que afectó unos 20 m². En todos los casos informados por el Cuartel, afortunadamente no se registraron personas lesionadas ni afectación grave a la visibilidad en las rutas gracias al rápido accionar de los efectivos.

Desde el cuartel se recuerda a la población extremar los cuidados, evitar la quema de basura y no arrojar colillas de cigarrillos en zonas de pastizales secos para prevenir nuevos focos.

⚠️ Cómo prevenir incendios en días de calor extremo

Ante la seguidilla de intervenciones, el Cuartel de Bomberos de Junín recomienda a la comunidad seguir estas pautas para evitar nuevos focos ígneos:

No quemar basura ni restos de poda: En condiciones de sequía y viento, una pequeña fogata controlada puede volverse incontrolable en segundos.

Colillas de cigarrillo: No arrojarlas por la ventanilla del auto ni en zonas de pastizales secos. Asegurate de que estén bien apagadas.

Limpieza de terrenos: Mantener los baldíos libres de malezas y basura ayuda a reducir la carga combustible en caso de chispas accidentales.

Evitar el uso de fuego al aire libre: Si salís a zonas recreativas o al balneario, no realices fogones en lugares no habilitados.

Vidrios y botellas: No dejes vidrios al sol en terrenos baldíos o campos; pueden actuar como lupa e iniciar un incendio espontáneo.

¿Qué hacer ante un incendio? Si divisás una columna de humo o fuego en un terreno, comunicate de inmediato con el sistema de emergencias 911 o directamente con el Cuartel de Bomberos. La detección temprana es clave para evitar daños mayores.