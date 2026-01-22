Un nuevo servicio de colectivo que unirá La Plata con Junín

La empresa Sol Bus confirmó que, a partir del próximo mes de marzo, comenzará a operar un nuevo servicio de transporte de pasajeros que unirá las ciudades de La Plata y Junín.

La empresa de transporte anunció la puesta en marcha de una ruta estratégica que conectará la capital bonaerense con el noroeste de la provincia a partir de marzo. Las unidades contarán con tecnología Starlink y categorías Cama y Semi-Cama

El nuevo recorrido ha sido diseñado para optimizar el tiempo de viaje de los habitantes del interior bonaerense, cubriendo puntos estratégicos que incluyen paradas en Retiro, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy y Chacabuco, antes de finalizar su trayecto en la ciudad de Junín.

Esta iniciativa busca dar respuesta a una demanda histórica de mayor frecuencia y alternativas de transporte para estudiantes, trabajadores y turistas que se desplazan por este corredor.

Confort y tecnología a bordo

Desde la compañía destacaron que el servicio no solo apunta a ampliar destinos, sino también a elevar el estándar de calidad en el viaje. Las unidades destinadas a esta ruta contarán con dos categorías de confort: Semi Cama y Cama Ejecutivo.

Sin embargo, el diferencial tecnológico será uno de los puntos fuertes del anuncio: Sol Bus equipará estas unidades con Internet de Starlink, asegurando una conexión satelital de alta velocidad y estabilidad durante todo el recorrido, incluso en zonas de baja cobertura tradicional sobre la Ruta Nacional 5.

Fuente quepensaschacabuco