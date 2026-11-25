A partir de este lunes 30 de noviembre, los bancos de Junín modificarán su horario de atención al público y comenzarán a funcionar con el esquema de verano dispuesto por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, las entidades bancarias atenderán de 8 a 13, en lugar del horario habitual de 10 a 15. La modificación se mantendrá hasta el 23 de marzo de 2027 inclusive.

La disposición alcanza a 108 municipios bonaerenses y establece que el personal bancario cumplirá su jornada laboral de lunes a viernes entre las 7.45 y las 15.15.

La medida responde a un pedido de la Asociación Bancaria y tiene como objetivo facilitar el funcionamiento de la actividad financiera durante los meses de mayor temperatura, además de evitar que los clientes deban concurrir a las sucursales durante las horas de más calor.

En los municipios que no están incluidos en la disposición provincial continuará vigente el horario habitual de 10 a 15.