Mercados Bonaerenses llegó a Junín con más de 20 productores y descuentos de hasta el 40%

Con una importante concurrencia de vecinos, se realizó en Junín la primera edición de Mercados Bonaerenses, una iniciativa que busca acercar productos de la economía regional directamente a los consumidores y reducir la participación de intermediarios.

La jornada tuvo lugar en el SUM Mario Meoni de la UNNOBA y contó con la participación de más de 20 productores y feriantes locales, además de camiones pertenecientes a la red provincial de abastecimiento.

Entre las propuestas disponibles hubo pescados provenientes directamente de Mar del Plata, además de alimentos frescos de los rubros de pastas y lácteos.

El programa apunta a generar canales de comercialización directa entre productores y consumidores, con el objetivo de ofrecer alimentos de calidad a precios más accesibles.

Uno de los principales atractivos de la jornada fue el beneficio para quienes realizaron sus compras utilizando Cuenta DNI del Banco Provincia, que permitió acceder a un ahorro de hasta el 40%.

La actividad fue impulsada a partir de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, la UNNOBA y la Feria Comunitaria de Junín, vinculada a la concejal de Fuerza Patria Francina Sierra.

Durante la jornada, Sierra destacó la importancia de la iniciativa y sostuvo que representa una política destinada a fortalecer la economía popular, el sector agroalimentario regional y el poder adquisitivo de las familias juninenses.

Además, adelantó que la propuesta tendrá continuidad: la próxima jornada de Mercados Bonaerenses está prevista para septiembre, por lo que se espera que nuevos productores y feriantes puedan sumarse a la iniciativa.