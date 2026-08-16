Sarmiento y Huracán juegan en Junín

Sarmiento quiere aprovechar el envión luego de dos victorias consecutivas y este domingo recibe a Huracán de Parque Patricios desde las 15 horas, en el Estadio Eva Perón. El partido corresponde a la quinta jornada del Torneo Clausura y contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

El Verde viene de lograr sus dos primeros triunfos en el certamen, ante Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, suma seis puntos en la Zona B y está a un punto de la zona de clasificación; mientras que el Globo llega tras vencer a San Lorenzo por dos a cero y esos tres puntos lo dejaron sexto con siete unidades.

En el conjunto juniense podrá repetir a los mismos once que vencieron a Atlético Tucumán y dispondrá del último refuerzo Agustín Nadruz, en cambio Diego Martínez ya no podrá contar con Lucas Carrizo que fue transferido a Newell’s.