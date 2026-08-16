Retiraron cuatro caballos sueltos de la Avenida Circunvalación y labraron infracciones

Un operativo conjunto entre la Agencia Municipal de Control Ciudadano y el Comando de Prevención Rural Junín permitió retirar cuatro caballos que se encontraban sueltos y sin supervisión en la Avenida Circunvalación, uno de los sectores de mayor circulación vehicular de la ciudad.

La intervención se realizó luego de reiterados avisos de vecinos a través de la línea de Atención Ciudadana 147 y de la plataforma Ojos en Alerta. A partir de esos llamados, los equipos se trasladaron hasta el tramo comprendido entre el Club de Cazadores y la calle Posadas, además de recorrer las calles transversales que desembocan en la avenida.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que los equinos se desplazaban tanto por las banquinas como por la cinta asfáltica, situación que representaba un riesgo de accidentes para quienes circulaban por la zona y también ponía en peligro a los propios animales.

Infracciones y traslado de los animales

A raíz de la situación detectada, se labraron las actas de infracción correspondientes en el marco de la Ordenanza Municipal 8357/24, que prohíbe la presencia de animales de ganado mayor y menor en vías y espacios públicos de las zonas urbanas y suburbanas del Partido de Junín.

Luego del procedimiento, los cuatro caballos fueron trasladados a un predio municipal de guarda y depósito. Allí permanecerán bajo cuidado, alimentación y supervisión veterinaria hasta que la autoridad de aplicación determine los pasos a seguir respecto de su situación.

Desde el municipio remarcaron la importancia de los avisos realizados por los vecinos mediante los canales de atención, ya que permiten intervenir ante situaciones que pueden convertirse en un peligro para la seguridad vial.