Volcó un camión cargado con maní en un tramo crítico entre Piedritas y Emilio V. Bunge

Un camión que transportaba una carga de maní protagonizó un vuelco este sábado sobre el tramo asfaltado que conecta las localidades de Piedritas y Emilio V. Bunge, en cercanías de la estancia San Carlos.

Según se informó, el vehículo, un Iveco que circulaba con un acoplado, despistó y terminó volcando sobre la traza. El sector es señalado como uno de los puntos más resbaladizos del recorrido, especialmente durante los días de lluvia, cuando suelen registrarse inconvenientes para los vehículos que transitan por allí.

A pesar de la magnitud del siniestro, el conductor, un hombre de 25 años oriundo de Mendoza, no sufrió heridas.

Tras el vuelco, el tránsito quedó parcialmente interrumpido mientras se desarrollaban las tareas necesarias para retirar el vehículo y despejar la calzada. Los trabajos se extendieron durante varias horas y las condiciones de las banquinas, afectadas por las lluvias, dificultaron las tareas de remoción.

En el lugar trabajó personal del cuartel de Bomberos Voluntarios de Piedritas, que además intervino en la limpieza de la ruta y el retiro de los restos que habían quedado sobre la calzada.

El episodio volvió a poner la atención sobre las condiciones de este sector de la traza, donde las lluvias generan una superficie particularmente resbaladiza. Ante estas circunstancias, se recomienda a quienes circulen entre Piedritas y Emilio V. Bunge extremar las medidas de precaución y reducir la velocidad.