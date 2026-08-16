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Grave accidente en la Variante Chacabuco de la Ruta 7: el motociclista fue derivado a Junín

Un joven de 18 años fue trasladado a un centro de mayor complejidad de la ciudad de Junín luego de protagonizar un grave accidente de tránsito ocurrido este domingo por la tarde en la Variante Chacabuco, a la altura del Acceso Elguea Román.

Por Redacción

Domingo, 16 de agosto de 2026 a las 19:30

Por causas que son materia de investigación, el joven circulaba en una motocicleta que colisionó con otra moto. Una ambulancia del SAME acudió al lugar y lo trasladó inicialmente al Hospital Municipal de Chacabuco.

El motociclista sufrió un traumatismo de cráneo grave y permanecía internado en el área de Terapia Intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.

Debido a la gravedad de su estado, finalmente fue derivado a la ciudad de Junín para continuar con su atención médica en un centro de mayor complejidad.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente continúan siendo investigadas.

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