Sarmiento se hizo fuerte en el Eva Perón y venció 2 a 0 a Huracán

Sarmiento se quedó con un sólido triunfo por 2 a 0 ante Huracán, en el estadio Eva Perón, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

El conjunto juninense fue superior a lo largo del encuentro y logró reflejarlo en el marcador con los goles de Junior Marabel y Lucas Suárez.

Con este resultado, los dirigidos por Facundo Sava encadenaron su tercera victoria consecutiva y continúan sumando confianza en el campeonato.

El Verde aprovechó su condición de local y volvió a festejar ante su gente, con una actuación que le permitió quedarse justamente con los tres puntos frente al equipo de Parque Patricios.

