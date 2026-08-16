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Sarmiento se hizo fuerte en el Eva Perón y venció 2 a 0 a Huracán

El Verde se impuso con goles de Junior Marabel y Lucas Suárez, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El equipo de Facundo Sava fue superior y consiguió su tercera victoria consecutiva.

Por Redacción

Domingo, 16 de agosto de 2026 a las 17:15

Sarmiento se quedó con un sólido triunfo por 2 a 0 ante Huracán, en el estadio Eva Perón, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

El conjunto juninense fue superior a lo largo del encuentro y logró reflejarlo en el marcador con los goles de Junior Marabel y Lucas Suárez.

Con este resultado, los dirigidos por Facundo Sava encadenaron su tercera victoria consecutiva y continúan sumando confianza en el campeonato.

El Verde aprovechó su condición de local y volvió a festejar ante su gente, con una actuación que le permitió quedarse justamente con los tres puntos frente al equipo de Parque Patricios.
 

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