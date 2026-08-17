Petrecca cuestionó al Gobierno Nacional por el freno de las obras hídricas

El senador provincial y presidente del bloque PRO, Pablo Petrecca, se sumó al reclamo del sector agropecuario bonaerense por las demoras en las obras de infraestructura hídrica impulsadas por el Gobierno nacional de Javier Milei, con especial foco en los trabajos sobre la cuenca del Río Salado.

El planteo se da en un contexto de preocupación entre los productores por la falta de avances en obras que consideran estratégicas para prevenir inundaciones y sostener la producción. A esto se suma el escenario climático previsto para los próximos meses, con pronósticos que anticipan un período de lluvias importantes asociado al fenómeno de El Niño.

Las palabras de Petrecca se dieron en el marco de una nueva edición de la Expo Rural en Junín, organizada por esa entidad. Allí, Petrecca planteó que los caminos rurales y las obras hidráulicas deben ser entendidos como parte de una misma agenda vinculada al desarrollo productivo bonaerense.

“No podemos hablar del enorme potencial del campo bonaerense y después tener caminos que no se pueden transitar u obras hidráulicas esperando durante años. El productor hace su parte todos los días. El Estado también tiene que cumplir con la suya”, sostuvo.