EDEN sigue construyendo espacios de diálogo con la comunidad en Junín

Como parte de su agenda de articulación territorial, EDEN lleva adelante instancias de diálogo con distintas entidades barriales de Junín para relevar necesidades y presentar los proyectos de infraestructura previstos para cada zona. En esta oportunidad, representantes de la distribuidora mantuvieron un encuentro de trabajo con integrantes de la Sociedad de Fomento del barrio San Antonio.

Durante la jornada se abordaron los avances de obras en la red de baja tensión que la distribuidora está ejecutando en el sector, así como diversos aspectos vinculados al mantenimiento general del sistema eléctrico. Asimismo, se conversó de manera conjunta sobre la problemática de las conexiones clandestinas, coincidiendo en la importancia de abordar esta situación para resguardar la seguridad de los vecinos y proteger la estabilidad de la red de todo el barrio.

Del encuentro participaron Nahuel Ostertag, Julián Tenorio y Sergio Mejías, en representación de EDEN, junto a Aylén Rosso y Pablo Rosso, referentes de la comisión vecinal.

En las próximas semanas, autoridades de la distribuidora continuarán con esta dinámica de trabajo junto a otras organizaciones de Junín para seguir compartiendo información sobre las acciones planificadas en los distintos sectores de la ciudad.

“Esta dinámica de trabajo codo a codo con las sociedades de fomento son claves para conocer las prioridades del barrio, explicar las obras que tenemos en marcha y atender juntos la problemática de las conexiones clandestinas y fraude eléctrico”, afirmó Julián Tenorio.

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