El HIGA de Junín incorporó equipamiento médico por más de $52 millones para Pediatría y Neonatología

El Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de Junín incorporó nuevo equipamiento médico por una inversión superior a los $52 millones, con recursos provenientes íntegramente del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO).

La inversión estuvo orientada principalmente a fortalecer los servicios de Pediatría y Neonatología, dos áreas que requieren equipamiento específico para la atención de niños y recién nacidos, especialmente de pacientes prematuros.

Una de las principales incorporaciones fue realizada en el servicio de Neonatología, que sumó tres nuevas incubadoras de cuidados intensivos, destinadas a la atención de recién nacidos prematuros. La compra representó una inversión de $20.186.289,66.

Las nuevas incubadoras cuentan con tecnología para mejorar el control y monitoreo de los pacientes, incluyendo regulación de temperatura mediante microprocesador, doble sensor de temperatura de piel, sensor de temperatura del aire y sistemas de alarma con batería de respaldo.

Estos equipos se suman a las cinco incubadoras incorporadas durante el último año, por lo que el servicio de Neonatología cuenta actualmente con 13 incubadoras disponibles.

Además, el HIGA destinó más de $32 millones a la adquisición de equipamiento para distintos sectores del hospital. En este caso, se incorporaron cinco monitores multiparamétricos, que serán destinados a la Guardia Pediátrica y al segundo piso de Pediatría.

También se adquirieron 20 bombas de infusión, que serán distribuidas en diferentes servicios, y 12 humidificadores, destinados a los sectores de Neonatología y Pediatría.

Desde la dirección del hospital destacaron que la incorporación de estos equipos permitirá mejorar las condiciones de atención y reforzar la capacidad de respuesta en áreas especialmente sensibles.

El director ejecutivo del HIGA, Fernando Crocco, señaló que la inversión “fortalece de manera directa la atención en Pediatría y Neonatología” y destacó que disponer de incubadoras, monitores, bombas de infusión y humidificadores actualizados permite brindar una atención “más segura y precisa” a los pacientes pediátricos y recién nacidos prematuros.

El rol del SAMO

Uno de los aspectos destacados por las autoridades del hospital es que la inversión fue financiada en su totalidad con fondos del SAMO.

El Sistema de Atención Médica Organizada permite que los hospitales públicos recuperen recursos por las prestaciones brindadas a pacientes que cuentan con obra social o mutual. Esos fondos son posteriormente reinvertidos en las propias instituciones.

En el caso del HIGA de Junín, los recursos recuperados a través de este mecanismo se destinan a diferentes necesidades, entre ellas la compra de equipamiento, insumos y servicios, además de bonificaciones para los trabajadores de la salud.

De esta manera, la nueva inversión permitió reforzar el equipamiento disponible en Pediatría y Neonatología y ampliar las herramientas con las que cuenta el hospital para la atención de niños y recién nacidos.