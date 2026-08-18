Tres años en rojo: el Día del Niño en Junín acumuló una nueva caída y consolida la recesión del consumo local

Las ventas minoristas vinculadas a la celebración del Día de la Niñez en Junín ratificaron la persistencia de la crisis del consumo. Según el informe oficial presentado este 18 de agosto por la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), la actividad comercial física experimentó una contracción del 2,07% en comparación con el mismo período de 2025. Con este indicador, la ciudad cabecera de la región oficializó su tercer año consecutivo con balance negativo en esta festividad.

La serie recesiva local comenzó con fuerza en 2024 (frente a 2023), cuando el impacto inicial del actual ciclo económico provocó un derrumbe histórico del 9,1% en las ventas de la ciudad. Posteriormente, la medición de 2025 (frente a 2024) exhibió un estancamiento en niveles mínimos con una leve caída del 0,8%. La nueva baja registrada este año consolida una tendencia de arrastre que los comerciantes locales intentan amortiguar mediante fuertes estrategias de financiamiento.

A pesar de la seguidilla de números en rojo, el impacto de este año se situó dentro de los márgenes previstos por los propietarios locales gracias a metas más conservadoras. El 64% de los comercios encuestados logró cumplir o superar sus expectativas (el 57% cumplió lo proyectado y el 7% lo superó), mientras que un 36% manifestó disconformidad al quedar por debajo de sus estimaciones de demanda.

El informe detalló además que el ticket promedio de compra por regalo se ubicó en los $51.064. El rubro de juguetería volvió a liderar la jornada con un 41% de la participación de mercado, seguido por indumentaria y calzado con el 28%, artículos deportivos con el 9%, librería con el 8% y tecnología con el 6%. En materia de financiamiento, las promociones bancarias resultaron vitales al concentrar el 79% de las transacciones, mientras que las billeteras virtuales procesaron el 21% restante.