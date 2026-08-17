Robó cubiertas por casi $8 millones del local donde trabajaba y fue aprehendido

Un hombre de 37 años fue aprehendido en Junín acusado de sustraer cubiertas del comercio de neumáticos donde trabajaba. Según la investigación, habría utilizado facturas falsas a nombre de empresas para concretar la maniobra, por un monto total de casi $8 millones.

La denuncia fue realizada por el propietario del local, quien detectó dos facturas por $6.781.118,88 y $1.079.674,26, correspondientes a la supuesta venta de 12 y 10 cubiertas.

Sin embargo, al contactar a las empresas que figuraban como compradoras, sus representantes negaron haber realizado las operaciones y aseguraron que tampoco habían recibido los neumáticos.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad y del rastreo satelital del vehículo de la empresa, los investigadores establecieron que el empleado había salido del comercio con el vehículo cargado de cubiertas y regresado posteriormente sin ellas.

El sospechoso luego dejó de presentarse a trabajar y no respondió más los llamados del propietario.

La investigación quedó en manos de la UFIJ N° 6 del Departamento Judicial Junín, a cargo de la fiscal Fernanda Sánchez. Personal de la DDI Junín logró establecer los domicilios vinculados al acusado y los posibles lugares donde se encontraban los neumáticos.

Con autorización judicial, se realizaron allanamientos de urgencia en los que fueron recuperadas parte de las cubiertas y se concretó la aprehensión del hombre, quien fue notificado del artículo 60 del Código Procesal Penal por el delito de hurto.

La investigación continuó y permitió determinar que otros neumáticos se encontraban en una cochera de la ciudad. Tras un nuevo procedimiento, también fueron secuestrados.

Finalmente, todas las cubiertas fueron recuperadas y restituidas al propietario del comercio.