Más turistas, pero menos gasto: el fin de semana largo volvió a mostrar el impacto de la crisis en la actividad turística

El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del general San Martín mostró un comportamiento heterogéneo entre los destinos bonaerenses, con fuerte predominio de las escapadas cortas, las reservas de último momento y el turismo de cercanía. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), mientras algunos destinos serranos alcanzaron niveles de ocupación muy elevados, la Costa Atlántica presentó registros más moderados.



Tandil fue el gran ganador del fin de semana en la provincia, con una ocupación hotelera del 90% y más de 10.000 turistas, lo que la consolidó entre los destinos más elegidos del país. La ciudad combinó sus tradicionales paseos serranos -el Cerro El Centinela, el Paseo de los Pioneros y el Lago del Fuerte- con la 21ª Feria del Libro, la Feria de la Comunidad Emprendedora y actividades especiales por el Día del Niño.



En la Costa Atlántica, en cambio, el desempeño fue más contenido. Mar del Plata registró una ocupación hotelera menor al 50%, con una estadía promedio cercana a los 2 días, en un contexto de decisiones de viaje tomadas sobre la fecha. Pinamar alcanzó alrededor del 45%, también con predominio de escapadas breves, mientras que en Villa Gesell el principal motor fue la 30ª Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal, ChocoGesell, que sumó gastronomía y actividades recreativas a la oferta tradicional del destino.



Por fuera de la costa, Chascomús sostuvo un fuerte componente de turismo de cercanía y excursionismo, atraído por su laguna, sus espacios naturales y su patrimonio histórico: la estadía promedio fue de 3 días y 2 noches, con un gasto diario promedio de $ 112.000 por persona. Durante el fin de semana se realizaron visitas guiadas dramatizadas en la Casa de Casco, recorridos gratuitos por sitios patrimoniales, funciones en el Teatro Municipal Brazzola y espectáculos musicales en el Paseo de Artesanos y Emprendedores. Junto con Chascomús, Junín y su Laguna de Gómez también se destacaron entre las alternativas de naturaleza y escapadas de corta distancia, mientras que La Plata tuvo un movimiento principalmente urbano, cultural y comercial, con circulación en centros comerciales, teatros, parques y espacios culturales reforzada por el Día del Niño.



El balance provincial deja así dos comportamientos bien diferenciados: por un lado, destinos del interior y de sierras con muy buen desempeño, con Tandil como caso testigo; por otro, una Costa Atlántica con niveles de ocupación más contenidos, en un fin de semana marcado por las estadías breves, el turismo en automóvil y las decisiones de viaje de último momento.