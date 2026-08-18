Pesar por el fallecimiento de Antonio De Narda: la Casa del Pueblo, el Partido Socialista y la Biblioteca Juan B. Justo expresan sus condolencias

La Casa del Pueblo, el Partido Socialista de Junín y la Biblioteca Popular Juan B. Justo expresaron su más profundo pesar y sus sentidas condolencias ante el fallecimiento de Antonio Manuel De Narda, ocurrido este domingo 16 de agosto a los 81 años de edad.

A través de una manifestación conjunta, las instituciones destacaron la figura de De Narda como un referente entrañable del deporte, la cultura de club y la dirigencia comunitaria de Junín, poniendo en valor su invalorable trayectoria institucional y su compromiso de toda la vida con la identidad local y el bienestar social de la comunidad.

Nacido en el histórico barrio El Molino el 4 de octubre de 1944, Antonio construyó a lo largo de décadas un legado de trabajo apasionado y desinteresado. Su nombre quedó indisolublemente ligado al Club Atlético Mariano Moreno, entidad de la que fue presidente en múltiples oportunidades —asumiendo por primera vez a los 28 años— y a la que sirvió con la misma humildad y alegría tanto desde la máxima responsabilidad dirigencial como colaborando en las actividades cotidianas y la cantina del club. Su visión y capacidad de gestión lo llevaron también a presidir la Liga Deportiva del Oeste entre 1984 y 1986.

"Antonio De Narda representó el verdadero espíritu del trabajo comunitario: el amor por el barrio, el compromiso irrenunciable con las instituciones de la ciudad y una vocación de servicio basada en el ejemplo, la humildad y la solidaridad", expresaron desde el espacio socialista y la Biblioteca Juan B. Justo.

Desde la Casa del Pueblo, el Partido Socialista y la Biblioteca Popular Juan B. Justo abrazan con afecto a su esposa, Elba René César, a sus hijos Gastón Marcelo, Diego Martín, Fernando Manuel y Facundo Mariano, a sus hijas políticas, nietos, bisnietos y a toda la gran familia del Club Mariano Moreno en este doloroso momento, acompañándolos en la oración y preservando en la memoria colectiva el ejemplo de vida de un dirigente de fuste.